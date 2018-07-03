«Грудастая балеринка»: танцующую Надежду Грановскую сравнили с Анастасией Волочковой

Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Надежда Грановская заботится о своей фигуре. Недавно певица всерьез увлеклась классическим танцем. «Благодаря частной балетной школе Натальи и Александра Донец, я шаг за шагом осуществляю свою детскую мечту. ( как говорится: "никогда не поздно"))) Так что, Дорогие Мои, не удивляйтесь, если вдруг увидите меня на конкурсе балета для взрослых))))», — писала она в феврале.

Спустя полгода занятий артистка записала видеоролик. «Тут одно из двух...) Или балет меня я, или я его... А маленькая вариация называется "Грудастая балеринка"», — прокомментировала она.