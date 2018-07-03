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«Грудастая балеринка»: танцующую Надежду Грановскую сравнили с Анастасией Волочковой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Надежды Грановской

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Надежда Грановская станцевала в пуантах.

Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Надежда Грановская заботится о своей фигуре. Недавно певица всерьез увлеклась классическим танцем. «Благодаря частной балетной школе Натальи и Александра Донец, я шаг за шагом осуществляю свою детскую мечту. ( как говорится: "никогда не поздно"))) Так что, Дорогие Мои, не удивляйтесь, если вдруг увидите меня на конкурсе балета для взрослых))))», — писала она в феврале.

Спустя полгода занятий артистка записала видеоролик. «Тут одно из двух...) Или балет меня я, или я его... А маленькая вариация называется "Грудастая балеринка"», — прокомментировала она.

Подписчики похвалили любимицу, но отметили: взгляд от ее груди оторвать невозможно. Экзерсисы начинающей балерины сравнили с танцами Анастасии Волочковой, причем скорее в позитивном ключе, чем в негативном.

«Клааааааасно!!!», «Прогресс налицо... вы молодец», «Я только на грудь и смотрела», «Сисечки красиво подпрыгивают) А вообще восхищаюсь вами! Смотрю и мотивируюсь», «Ну мячики не спрятать, тут не чего не поделаешь», «Ты такая сладенькая балеринка», «Не бывает балерин с такими сисями», «Сейчас вы пике сексуальности настоящей, но имено в этом видео понятно почему от балерин требуют той хрупкости», «Еще месяц таких тренировок и сиси уйдут. Балет сушит нереально», «Волочкова тоже балерина, но грудь у нее тоже не маленькая», «По сравнению с Надей, у Волочковой там ничего нет! Ни сисек, ни мозга. Лишь талант ноги выше головы везде закидывать», «Супер и сиси прыгают красиво. Вы победите балет, так как он один, а Вас двое», — пишут они.

Хотели бы вы заниматься балетом?

Фото: instagram

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