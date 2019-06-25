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«Гримерка с зеркалами, фрукты, вода»: в Сети обсуждают скромные запросы Аллы Пугачевой

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Организатор концерта Аллы Пугачевой обнародовал рейдер звезды, решившейся на новый концерт.

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой, прошедший недавно в московском Кремле, стал одним из главных событий для ее поклонников. Своими старыми хитами и новыми песнями Примадонна решила порадовать и граждан Белоруссии, выступив на 15-тысячной арене стадиона в Минске. К организаторам звезда предъявляет весьма скромные требования.

«Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует ее уровню. Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и все такое прочее. <...> Артистка предпочитает передвигаться на поезде, поэтому в Минск отправится поездом — в личном спецвагоне, оснащенном всем необходимым», — цитирует «СтарХит» слова управляющего холдингом Atom Entertainment Group Андрея Алексеева.

Алла Пугачева выбрала тех же организаторов, которые занимались ее гастролями 15 лет назад. Звезда признавалась, что устроила московский концерт не ради славы и денег: в первую очередь артистка хотела, чтобы ее дети Лиза и Гарри увидели маму на сцене.

Концерт состоится 2 ноября, стоимость билетов варьируется от двух до пятнадцати тысяч рублей.

Составят ли Примадонне компанию в этой поездке супруг и дети, которые выходили на сцену в финале московского шоу, увы, не сообщается.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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