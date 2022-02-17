Гример Анастасии Заворотнюк вспомнила, как начиналась болезнь звезды: «Холодею от ужаса»

50-летняя Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелым недугом. У актрисы диагностировали онкологию головного мозга. Близкие артистки редко публично обсуждают ее состояние. Однако гримерша, которая работала с Анастасией на съемках сериала «Моя прекрасная няня», рассказала, что уже давно замечала, что с актрисой что-то не то.

По словам визажиста, Заворотнюк часто жаловалась на головные боли и головокружения на площадке. Тогда никто не обращал на это внимания. Несколько раз во время съемок Анастасия падала в обмороки, но съемочная группа и подумать не могла, в чем настоящая причина. Дело в том, что актриса придерживалась строгой диеты и все считали, что она плохо себя чувствует из-за недоедания.