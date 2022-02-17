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Гример Анастасии Заворотнюк вспомнила, как начиналась болезнь звезды: «Холодею от ужаса»

Гример звезды сериала «Моя прекрасная няня» рассказала прессе о первых симптомах болезни Заворотнюк, которые никто не замечал. Визажист вспомнила, что не раз слышала, как на съемках Анастасия жаловалась на плохое самочувствие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Заворотнюк

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

50-летняя Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелым недугом. У актрисы диагностировали онкологию головного мозга. Близкие артистки редко публично обсуждают ее состояние. Однако гримерша, которая работала с Анастасией на съемках сериала «Моя прекрасная няня», рассказала, что уже давно замечала, что с актрисой что-то не то.

По словам визажиста, Заворотнюк часто жаловалась на головные боли и головокружения на площадке. Тогда никто не обращал на это внимания. Несколько раз во время съемок Анастасия падала в обмороки, но съемочная группа и подумать не могла, в чем настоящая причина. Дело в том, что актриса придерживалась строгой диеты и все считали, что она плохо себя чувствует из-за недоедания.

Гример отметила, что больше всего в глаза бросались проблемы с кожей Заворотнюк. Все лицо было воспалено, кожа была слишком чувствительная. Анасия требовала, чтобы ей делали макияж исключительно новыми кисточками, но это не спасало.

«Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса», — вспоминает визажист в разговоре с Woman.ru.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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