Григорий Лепс поделился с поклонниками важной новостью

Популярный исполнитель Григорий Лепс не стал скрывать от поклонников позитивные изменения, которые произошли в его жизни. В своих соцсетях певец сообщил, что его старшая дочь Инга сделала его самым счастливым на свете, подарив долгожданного внука.

«Слава богу, я впервые стал дедом! Старшая дочь Инга родила сына! Мама и малыш чувствуют себя хорошо, все в порядке. Спасибо», —поделился важным событием в своем микроблоге Григорий Лепс.

О беременности 37-летней Инги Лепс стало известно в июле, когда счастливый отец не смог сохранить столь важное событие в тайне, разделив счастливые моменты с фанатами.

Напомним, что наследница исполнительница в апреле этого года вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина, который моложе ее на шесть лет. Молодые люди познакомились на съемочной площадке и несколько лет встречались, прежде чем решились узаконить свои отношения.