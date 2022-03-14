Григорий Лепс озвучил основные качества, которыми должна обладать его будущая жена
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В прошлом году исполнитель хита «Рюмка водки на столе» разошелся с Анной Шаплыковой, вместе с которой он растил троих детей. Из союз просуществовал около 20 лет, но в итоге распался.
После громкого развода ходили слухи, что Лепс закрутил роман с телеведущей Юлией Барановской, но это оказалось ложью. По словам Григория, на данный момент он одинок.
«Я сейчас в абсолютно «свободном полете». Пока мое сердце свободно, никакая девушка его еще не покорила. И скажу честно, что завоевать его будет сложно… На самом деле для меня тремя главными качествами в женщинах всегда были честность, порядочность и доброта. Времена и мода меняются, а эти качества остаются бесценными!» — приводит слова музыканта издание «7Дней».
По данным некоторых СМИ, развод дался артисту крайне тяжело. Он увлекся спиртным и на некоторые время исчез из публичного пространства. После этого он взял себя в руки, вернулся к спорту и заметно похудел. Он снова стал появляться на светских мероприятиях и улыбаться фотографам.
Фото: Global Look Press