Григорий Лепс озвучил основные качества, которыми должна обладать его будущая жена

В прошлом году исполнитель хита «Рюмка водки на столе» разошелся с Анной Шаплыковой, вместе с которой он растил троих детей. Из союз просуществовал около 20 лет, но в итоге распался.

После громкого развода ходили слухи, что Лепс закрутил роман с телеведущей Юлией Барановской, но это оказалось ложью. По словам Григория, на данный момент он одинок.

«Я сейчас в абсолютно «свободном полете». Пока мое сердце свободно, никакая девушка его еще не покорила. И скажу честно, что завоевать его будет сложно… На самом деле для меня тремя главными качествами в женщинах всегда были честность, порядочность и доброта. Времена и мода меняются, а эти качества остаются бесценными!» — приводит слова музыканта издание «7Дней».