Гребенщикова ответила на слухи о романе с Авербухом и назвала имя отца своего сына

«Я всегда честно и довольно откровенно говорила о своей личной жизни, о папе Алеши Сергее Александровиче, о том, что бывает так — люди расходятся, да, бывает, что люди живут вместе, не регистрируя отношения, да, бывает, что у них рождается ребенок. Согласитесь, в 21 веке в нашей стране этим вообще никого не удивишь. И что Алеша копия своего папы — это тоже очевидно для всех нас», — написала Алиса в своем Instagram.

До своего участия в шоу «Ледниковый период» актриса более пяти лет состояла в отношениях с продюсером Сергеем Дандуряном. В начале проекта Гребенщикова забеременела, спровоцировав слухи о своем романе на стороне. Именно в тот момент Алиса и Сергей объявили о расставании.