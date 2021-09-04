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Гребенщикова ответила на слухи о романе с Авербухом и назвала имя отца своего сына

43-летняя российская актриса Алиса Гребенщикова одна воспитывает 14-летнего сына. Звезда не любит говорить о своей личной жизни публично, поэтому имя отца ребенка на протяжении многих лет Алиса не называла. Среди поклонников шоу «Ледниковый период», в котором участвовала Гребенщикова, ходили слухи о романе артистки с фигуристом Ильей Авербухом. Именно его называли отцом ребенка актрисы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алиса Гребенщикова

Фото: @alicegworld/Instagram

Звезда устала от сплетен вокруг нее и подрастающего сына Алеши, и решила раскрыть правду об отце своего ребенка.

Алиса Гребенщикова с коллегой на спектакле «Том Сойер»

«Я всегда честно и довольно откровенно говорила о своей личной жизни, о папе Алеши Сергее Александровиче, о том, что бывает так — люди расходятся, да, бывает, что люди живут вместе, не регистрируя отношения, да, бывает, что у них рождается ребенок. Согласитесь, в 21 веке в нашей стране этим вообще никого не удивишь. И что Алеша копия своего папы — это тоже очевидно для всех нас», — написала Алиса в своем Instagram.

До своего участия в шоу «Ледниковый период» актриса более пяти лет состояла в отношениях с продюсером Сергеем Дандуряном. В начале проекта Гребенщикова забеременела, спровоцировав слухи о своем романе на стороне. Именно в тот момент Алиса и Сергей объявили о расставании.

Фото и видео: Instagram