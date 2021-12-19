Гражданский муж Распутиной разводится с супругой

Распутина рассказала в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ о том, что они с Виктором только обвенчались, но до загса так и не дошли. Почему все эти годы бизнесмен не хотел подать на развод с экс- супругой, Маша ответить не смогла.

«Это уже вопрос к Виктору Евстафьевичу. Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Потом вроде бы все это забылось, потому что, знаешь, когда все хорошо, и забывается все... Живешь и живешь», — рассказала певица.