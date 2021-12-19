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Гражданский муж Распутиной разводится с супругой

Певица Маша Распутина и Виктор Захаров вместе уже более 23 лет. Отношения пары никогда не были зарегистрированы официально, именно потому что у возлюбленного артистки все это время была законная супруга.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Маша Распутина и Виктор Захаров

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Распутина рассказала в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ о том, что они с Виктором только обвенчались, но до загса так и не дошли. Почему все эти годы бизнесмен не хотел подать на развод с экс- супругой, Маша ответить не смогла.

«Это уже вопрос к Виктору Евстафьевичу. Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Потом вроде бы все это забылось, потому что, знаешь, когда все хорошо, и забывается все... Живешь и живешь», — рассказала певица.

Распутина сообщила ведущей радостную новость — уже в феврале следующего года ее мужчина станет свободным, он все-таки подал документы на развод.

Но выходить замуж за Виктора певица не спешит. После стольких лет совместной жизни она уже не уверена, нужен ли ей штамп в паспорте.

Напомним, что Виктор Захаров и Маша Распутина вместе с 1999 года. В 2000 году родилась их общая дочь Мария. У певицы также есть старшая дочь Лидия от первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым.

Фото: Global Look Press, Starface

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