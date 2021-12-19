Гражданский муж Распутиной разводится с супругой
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Распутина рассказала в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ о том, что они с Виктором только обвенчались, но до загса так и не дошли. Почему все эти годы бизнесмен не хотел подать на развод с экс- супругой, Маша ответить не смогла.
«Это уже вопрос к Виктору Евстафьевичу. Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Потом вроде бы все это забылось, потому что, знаешь, когда все хорошо, и забывается все... Живешь и живешь», — рассказала певица.
Распутина сообщила ведущей радостную новость — уже в феврале следующего года ее мужчина станет свободным, он все-таки подал документы на развод.
Но выходить замуж за Виктора певица не спешит. После стольких лет совместной жизни она уже не уверена, нужен ли ей штамп в паспорте.
Напомним, что Виктор Захаров и Маша Распутина вместе с 1999 года. В 2000 году родилась их общая дочь Мария. У певицы также есть старшая дочь Лидия от первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым.
Фото: Global Look Press, Starface