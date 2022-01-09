Милый бутуз: гражданская жена Шепелева показала редкое фото сына
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @dmitryshepelev
Снимок Тихона, который разместила в Instagram Екатерина, удивил — и впечатлил — интернет-аудиторию. Дело в том, что гражданская жена телеведущего, довольно активно присутствующая в соцсетях, почти не знакомит подписчиков со своей семьей. Это касается и фото Шепелева, и детей.
Однако ситуация изменилась: Екатерина опубликовала в Instagram красивые и трогательные снимки их общего сына Тихона. Мальчик, которому через три месяца исполнится год, запечатлен стоящим у окна деревянного дома. Фото, лаконично подписанные «Сын», вызвали восхищение аудитории. «Восторг!», «Рождественская открытка», — откликнулись подписчики. Напомним, что Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова вместе более пяти лет, и пока официально не оформляли свои отношения. Пара растит троих детей — дочь Екатерины Ладу (от прошлых отношений), Платона, сына Шепелёва и Жанны Фриске, и общего ребенка, Тихона.
Тихон появился на свет неожиданно. «Уехать после вечеринки, где друзья, музыка и танцы, прямиком в госпиталь. Похоже, лучший сценарий рождения сложно представить. Именно так произошло с нами и теперь это, без сомнения, еще одна семейная история, которую мы с удовольствием и улыбкой будем вспоминать и пересказывать всю нашу жизнь. Удивительное приключение продолжается», — писал сразу после рождения сына Дмитрий Шепелев в соцсетях.
Фото: Instagram Екатерины Тулуповой и Дмитрия Шепелева