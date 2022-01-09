Милый бутуз: гражданская жена Шепелева показала редкое фото сына

Тихон появился на свет неожиданно. «Уехать после вечеринки, где друзья, музыка и танцы, прямиком в госпиталь. Похоже, лучший сценарий рождения сложно представить. Именно так произошло с нами и теперь это, без сомнения, еще одна семейная история, которую мы с удовольствием и улыбкой будем вспоминать и пересказывать всю нашу жизнь. Удивительное приключение продолжается», — писал сразу после рождения сына Дмитрий Шепелев в соцсетях.