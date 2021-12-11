Граф-маршал королевы Елизаветы II герцог Норфолк развелся с женой после 34 лет брака

65-летний Эдуард Уильям Фицалан-Говард занимает должность граф-маршала Соединенного королевства с 2002 года и является одним из самых приближенных к Елизавете подчиненных. Герцог Норфолк ответственен за все громкие события, происходящие в королевстве — свадьбы, похороны, коронации.

В 1987 году Эдуард женился на аристократке Джорджине Сьюзан Гор. В 2011 году пара объявляла о перерыве в отношениях и о намерении пожить отдельно. Из-за этого супруги даже пропустили свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Спустя время, в 2016 году, герцог и герцогиня Норфолк сошлись и попытались спасти в брак, в которым у них родились пять прекрасных детей. Друзья пары и королева были счастливы намерению супругов наладить отношения. Но, к сожалению, уже во время пандемии Джорджина и Эдуард стали отдаляться друг от друга, а позже решили разъехаться.