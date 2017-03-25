Грациозная Татьяна Навка поразила танцем в стиле капоэйра
Хрупкая Татьяна Навка удивила подписчиков своего блога новым увлечением. В своем новом видеоролике она исполнила боевой танец в стиле капоэйра:
«Женька, мне тоже нравится этот вид спорта», — написала она, обращаясь к Евгению Плющенко. Вероятно, это видео фигуристка сняла, вдохновившись кадрами, которые появились в блоге у спортсмена на прошлой неделе:
Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)
Несмотря на то, что спортивная карьера уже позади, Татьяна не прекращает выступать и тренироваться, и находится в отличной спортивной форме. «Мы перестаем тренироваться не потому, что становимся старше — мы стареем потому, что перестаем тренироваться», — считает она.
Помимо прочего, Навка увлекается йогой и плаванием, и приобщает к спорту дочерей.
Главное батут😂😂😂 Я в детстве тоже ходила на гимнастику с условием, что призом будет батут. Действительно гены👆🏻🙊🙈 Никогда не думала, что с 2х лет можно уже заниматься различными видами спорта как фигурное катание, лыжи, плавание, гимнастика и тд. И я сегодня абсолютно согласна с умеренно-ранним, здравым развитием детей👆🏻#надеждапескова #спортивнаясемья #peskovfamily #геныпальцемнераздавишь
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)
Фото: instagram.com