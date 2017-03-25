42-летняя Татьяна Навка обнаружила в себе новый талант

Хрупкая Татьяна Навка удивила подписчиков своего блога новым увлечением. В своем новом видеоролике она исполнила боевой танец в стиле капоэйра :

«Женька, мне тоже нравится этот вид спорта», — написала она, обращаясь к Евгению Плющенко. Вероятно, это видео фигуристка сняла, вдохновившись кадрами, которые появились в блоге у спортсмена на прошлой неделе:

Несмотря на то, что спортивная карьера уже позади, Татьяна не прекращает выступать и тренироваться, и находится в отличной спортивной форме. «Мы перестаем тренироваться не потому, что становимся старше — мы стареем потому, что перестаем тренироваться», — считает она.

Помимо прочего, Навка увлекается йогой и плаванием, и приобщает к спорту дочерей.