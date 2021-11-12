Грабители пробрались в частный дом Тимура Родригеза в Подмосковье — похитили деньги и дверь

Недавно 42-летний российский шоумен вернулся из семейного отпуска, который провел в Италии. Свои «римские каникулы» певец разделил с супругой Анной Кермовой, а также детьми — 9-летним Даниелем и 12-летним Мигелем.

Пока исполнитель хита «О тебе» активно делился счастливыми фотографиями из солнечного Рима, он даже не мог подозревать, что в его частный Подмосковный дом в деревне Глухово ворвались преступники.

Грабители проникли внутрь дома и украли оттуда денежную сумму в размере 45 тысяч долларов и 400 тысяч рублей. Также преступники вынесли драгоценности Тимура. Странно, что помимо ценных предметов, грабителям также приглянулась дверь, расположенная на терассе первого этажа — ее они забрали с собой.

На данный момент экс-резидент Comedy Club уже написал заявление в полицию о краже. Органы порядка возбудили уголовное дело и занимаются активным поиском грабителей.

Сам Тимур Родригез публичных комментариев по поводу произошедшего пока не давал.