Грабители обокрали модное хранилище Бейонсе на 1 миллион долларов
Фото: Global Look Press
Как сообщает издание TMZ, в начале марта три помещения с личными вещами звезды подверглись налету преступников, как минимум, два раза — пропали ценные предметы на общую сумму более миллиона долларов. У 39-летней певицы были частные хранилища в Лос-Анджелесе с одеждой, сумками и аксессуарами. Полиция проводит расследование, но пока никого не задержала. Звезда лишилась многих ценных изделий от люксовых брендов.
Фото: Global Look Press
Напомним, что Бейонсе установила рекорд по числу «Грэмми» среди женщин: на ее счету 28 статуэток. До этого лидером по количеству наград была кантри-певица Элисон Краусс (27 наград). На «Грэмми» 2021 году певица стала обладательницей сразу несколько наград: в номинациях «Лучшее музыкальное видео» за клип на песню Brown Skin Girl («Девочка с темной кожей), «Лучшая песня в жанре R&B» за композицию Black Parade («Черный парад») и в категории «Лучшая рэп-песня» за дуэт с Megan Thee Stallion Savage («Дикий»).
Фото: Global Look Press
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