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«Готовлюсь к рождению ребенка»: 37-летняя Екатерина Волкова смутила поклонников сильно округлившимся животом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Волкова

Фото: Instagram Екатерины Волковой

Ненастоящей беременностью Екатерина Волкова привлекла внимание к своему новому детищу.

Фото с округлившимся животом, которое опубликовала в своем блоге 37-летняя актриса Екатерина Волкова, вызвало массу эмоций у ее поклонников.

«Скрывать уже нет смысла... моя долгожданная Флоранс», — написала звезда.

«Вот это новость!!!!! Супер», «Прекрасные новости. Поздравляю. С Богом», «Поздравляю, Катя!!! Какое счастье», «Ух ты! Поздравляю. Спокойной беременности и легких родов», «Я даже не подозревала! Поздравляю», «Да не может быть) совсем недавно были сторис с зала с идиальным плоским животиком) но если действительно правда, то поздравляю», «Ну на фото же видно, если присмотреться что это фотошоп»,«Вот пошутишь так потом и правда забеременеешь», — пишут фолловеры.

Однако на деле все оказалось «социальным экспериментом»... или актом привлечения внимания.

«Самые внимательные из вас, конечно же, все поняли, но большая часть подумала, что я и правда беременна. С помощью фотошопа решила устроить небольшой социальный эксперимент. Хотела понять, насколько же мы доверяем информации из соц. сетей, ведь она бывает сильно искажена. Соц. сети полностью заменили нам живое общение, мы реже звоним друзьям, коллегам. Узнаем новости о близких людях исключительно со страниц их аккаунтов. Думаю, нам всем нужно быть внимательнее друг другу и больше интересоваться реальной жизнью», — пояснила актриса.

«Но на самом деле, я правда готовлюсь к рождению ребенка — уже очень скоро состоится премьера нашего спектакля "Ловушка". Где Флоранс — это моя героиня. И каждая новая роль для меня — это как рождение ребенка, к которому ты готовишься со всей ответственностью. И сколько бы у тебя ни было детей, каждый раз переживаешь, как первый. И как иногда бывает, детишки не всегда появляются в назначенный доктором срок. Поэтому наша премьера, которая должна была быть 31 октября, переносится по не зависящим от актеров причинам. Новую дату обязательно сообщу», — добавила она.

Актриса пообещала поклонникам, что если будет действительно беременна, сообщит им: «Я буду счастлива в свое время вновь стать мамой. Нет ничего значимее, чем наши дети. Но всему свое время».

Фото и видео: instagram

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