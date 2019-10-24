«Готовлюсь к рождению ребенка»: 37-летняя Екатерина Волкова смутила поклонников сильно округлившимся животом

«Вот это новость!!!!! Супер», «Прекрасные новости. Поздравляю. С Богом», «Поздравляю, Катя!!! Какое счастье», «Ух ты! Поздравляю. Спокойной беременности и легких родов», «Я даже не подозревала! Поздравляю», «Да не может быть) совсем недавно были сторис с зала с идиальным плоским животиком) но если действительно правда, то поздравляю», «Ну на фото же видно, если присмотреться что это фотошоп»,«Вот пошутишь так потом и правда забеременеешь», — пишут фолловеры.

Однако на деле все оказалось «социальным экспериментом»... или актом привлечения внимания.

«Самые внимательные из вас, конечно же, все поняли, но большая часть подумала, что я и правда беременна. С помощью фотошопа решила устроить небольшой социальный эксперимент. Хотела понять, насколько же мы доверяем информации из соц. сетей, ведь она бывает сильно искажена. Соц. сети полностью заменили нам живое общение, мы реже звоним друзьям, коллегам. Узнаем новости о близких людях исключительно со страниц их аккаунтов. Думаю, нам всем нужно быть внимательнее друг другу и больше интересоваться реальной жизнью», — пояснила актриса.