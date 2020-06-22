«Готовимся к осени, отращиваем длину»: Дарья Мороз показала новую прическу

Фолловеверы оценили новый образ Дарьи, однако большинство из них посоветовали ей не отращивать волосы. «Одобряю», «Стильно и нежно», «Красивая шея!», «Даша, очень клёво!», «Чудесно! Именно Вам - очень хорошо. Честно говоря, с короткой стрижкой (в разных вариациях) и светлая, Вы мне больше всего нравитесь. Стильно, сексуально, современно, модно», «Не стоит длину отращивать, вам не очень, она вас простит. Разве что какие-то авангардные стрижки... Не обижайтесь, это лично мое мнение. Вам очень идут короткие стрижки. Вы редкий случай, и пример девушек, кому это действительно идёт)!», — пишут они в комментариях.