«Готовимся к большому торжеству»: Регина Тодоренко выйдет замуж за Влада Топалова во второй раз

Известная телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко сообщила подписчикам радостную новость – она выходит замуж! За Влада Топалова, с которым расписалась в загсе еще осенью 2018 года.

Официально артисты в брак вступили, но настоящей свадьбы с белым платьем, цветами и танцами у них не получилось – Регина ждала первенца. Миша родился через пару недель после похода родителей в загс. И теперь влюбленные готовы отметить одно из самых важных событий с размахом - с гостями, фотосессиями и подарками.