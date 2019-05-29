«Готовимся к большому торжеству»: Регина Тодоренко выйдет замуж за Влада Топалова во второй раз

Известная телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко сообщила подписчикам радостную новость – она выходит замуж! За Влада Топалова, с которым расписалась в загсе еще осенью 2018 года.
Официально артисты в брак вступили, но настоящей свадьбы с белым платьем, цветами и танцами у них не получилось – Регина ждала первенца. Миша родился через пару недель после похода родителей в загс. И теперь влюбленные готовы отметить одно из самых важных событий с размахом - с гостями, фотосессиями и подарками.
В Instagram Регина опубликовала фото в белоснежном купальнике и с цветами в руках, которое подписала: «Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с @vladtopalovofficial поженились ещё в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Подписчики засыпали Регину поздравлениями с предстоящим праздником. «Уррааа) дождались) счастья тебе , Регинка», «Счастья! Добра! Вашей семье!», «Блиииин какая крутая идея», - написали они.
Однако многие фолловеры телеведущей от такого неожиданного заявления опешили, и посыпались вопросы: «А за кого?», «Опять?», «Как замуж?».
В интервью журналу «ОК!» Регина рассказала, что Влад сделал ей предложение очень романтично: «Мы путешествовали с друзьями по Сардинии, Сицилии, Корсике. И вот где-то далеко-далеко в Средиземном море, когда мы плыли на небольшой лодочке, Влад встал на колено и предложил выйти за него замуж. Это было сказочно, именно так, как хочет каждая девочка, как показывают в кино».
Регина сейчас находится в идеальной форме. Ее фигура приобрела после родов прежние совершенные очертания. Телеведущая много над этим работала – следила за питанием и тренировалась в спортзале. Влад Топалов не раз публично признавался, что любит жену любой, ее тело для него идеально и с каждым днем его чувства становятся только сильнее.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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