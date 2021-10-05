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Бузова показала кольцо на безымянном пальце и «свадебную» прическу на премии Cosmopolitan

Вчера вечером в Москве состоялась ежегодная премия в области красоты Cosmopolitan Beauty Awards 2021. Звездные гости позировали фотографам в роскошных нарядах. А героиней вечера стала ведущая и певица Ольга Бузова, которая заинтриговала поклонников своим появлением. Внимательные зрители заметили кольцо на безымянном пальце певицы. И сам образ Ольги очень напоминал свадебный.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: Макс Светский/Passion.ru

35-летняя певица стала победителем в номинации «Самый популярный инфлюенсер в России». Бузова несколько лет подряд забирает награду в этой категории, и неспроста, ведь на Instagram звезды подписаны более 23 млн человек.

Ольга Бузова на премии Cosmopolitan Beauty Awards 2021

Ольга в образе «готовой невесты» появилась на премии в белом лаконичном платье с многослойной юбкой и узким ремнем, подчеркивающем талию, дополнив look прозрачными перчатками. Нельзя не отметить, что певица находится в отличной физической форме.

Особое внимание привлекло кольцо на безымянном пальце правой руки Ольги. Последнее время не было новостей о том, что бывшая звезда «Дома-2» встретила своего мужчину. И предположений, кто именно мог бы стать избранником певицы, тоже.

Ольга Бузова на премии Cosmopolitan Beauty Awards 2021

Возможно, таким образом Бузова решила пошутить над теми, кто много лет желает ей выйти замуж.

Внимание привлекла и роскошная прическа ведущей. Волосы Ольги собраны в крупную косу, что придает образу женственности и гармонии. Несколько прядей, обрамляющих лицо, дополняют наряд.

Ольга Бузова и Мария Погребняк на премии Cosmopolitan Beauty Awards 2021

На премии была замечена подруга Ольги — жена футболиста Павла Погребняка Мария. Девушки вместе веселились после фуршета и танцевали под музыку с другими звездами.

Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru