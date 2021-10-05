Бузова показала кольцо на безымянном пальце и «свадебную» прическу на премии Cosmopolitan
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
35-летняя певица стала победителем в номинации «Самый популярный инфлюенсер в России». Бузова несколько лет подряд забирает награду в этой категории, и неспроста, ведь на Instagram звезды подписаны более 23 млн человек.
Ольга в образе «готовой невесты» появилась на премии в белом лаконичном платье с многослойной юбкой и узким ремнем, подчеркивающем талию, дополнив look прозрачными перчатками. Нельзя не отметить, что певица находится в отличной физической форме.
Особое внимание привлекло кольцо на безымянном пальце правой руки Ольги. Последнее время не было новостей о том, что бывшая звезда «Дома-2» встретила своего мужчину. И предположений, кто именно мог бы стать избранником певицы, тоже.
Возможно, таким образом Бузова решила пошутить над теми, кто много лет желает ей выйти замуж.
Внимание привлекла и роскошная прическа ведущей. Волосы Ольги собраны в крупную косу, что придает образу женственности и гармонии. Несколько прядей, обрамляющих лицо, дополняют наряд.
На премии была замечена подруга Ольги — жена футболиста Павла Погребняка Мария. Девушки вместе веселились после фуршета и танцевали под музыку с другими звездами.
Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru