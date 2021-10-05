Бузова показала кольцо на безымянном пальце и «свадебную» прическу на премии Cosmopolitan

Ольга в образе «готовой невесты» появилась на премии в белом лаконичном платье с многослойной юбкой и узким ремнем, подчеркивающем талию, дополнив look прозрачными перчатками. Нельзя не отметить, что певица находится в отличной физической форме.

Особое внимание привлекло кольцо на безымянном пальце правой руки Ольги. Последнее время не было новостей о том, что бывшая звезда «Дома-2» встретила своего мужчину. И предположений, кто именно мог бы стать избранником певицы, тоже.