Госпитализированный Марк Рудинштейн находится в предкоматозном состоянии

У Марка Рудинштейна, который с прошлой недели находится в больнице после инфаркта миокарда, произошел инсульт во время лечения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На данный момент звездный пациент не реагирует на внешние раздражители, и находится в предкоматозном состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь, его состояние остается тяжелым.