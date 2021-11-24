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Госпитализированный Марк Рудинштейн находится в предкоматозном состоянии

На прошлой неделе 75-летнего артиста и создателя кинофестиваля «Кинотавр» увезли в больницу с сердечным приступом – у него диагностировали инфаркт миокарда. Теперь состояние артиста ухудшилось, врачи продолжают бороться за его жизнь.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марк Рудинштейн на кинопремии «Ника»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

У Марка Рудинштейна, который с прошлой недели находится в больнице после инфаркта миокарда, произошел инсульт во время лечения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На данный момент звездный пациент не реагирует на внешние раздражители, и находится в предкоматозном состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь, его состояние остается тяжелым.

Утром 16 ноября организатор кинопремии «Золотой овен» пожаловался на плохое самочувствие и сердечные боли, и его близкие вызвали кинематографисту скорую помощь. Врачи поставили диагноз «сердечный приступ» и оправили Ркдинштейна в реанимацию. Состояние актера оценили, как тяжелое. Также известно, что ранее ведущий и автор телепередачи «Золотая пыль» имел проблемы со здоровьем и жаловался на сердце.

А в сентябре этого года Рудинштейн перенес серьезную операцию по стентированию коронарных артерий.

Марк Рудинштейн - известный советский и российский продюсер, актер, телеведущий и кинокритик, а также создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик».

Фото: Global Look press

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