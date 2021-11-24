Госпитализированный Марк Рудинштейн находится в предкоматозном состоянии
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
У Марка Рудинштейна, который с прошлой недели находится в больнице после инфаркта миокарда, произошел инсульт во время лечения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
На данный момент звездный пациент не реагирует на внешние раздражители, и находится в предкоматозном состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь, его состояние остается тяжелым.
Утром 16 ноября организатор кинопремии «Золотой овен» пожаловался на плохое самочувствие и сердечные боли, и его близкие вызвали кинематографисту скорую помощь. Врачи поставили диагноз «сердечный приступ» и оправили Ркдинштейна в реанимацию. Состояние актера оценили, как тяжелое. Также известно, что ранее ведущий и автор телепередачи «Золотая пыль» имел проблемы со здоровьем и жаловался на сердце.
А в сентябре этого года Рудинштейн перенес серьезную операцию по стентированию коронарных артерий.
Марк Рудинштейн - известный советский и российский продюсер, актер, телеведущий и кинокритик, а также создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик».
Фото: Global Look press