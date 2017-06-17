Гоша Куценко готовится стать дедушкой

Несмотря на плотный рабочий график, Гоша Куценко старается максимальное количество времени проводить с младшими дочками. Специально для них актер приобрел дом в Подмосковье. В интервью порталу Sobesednik.ru Гоша также поделился своими планами на лето: «Либо я запущу в производство свой собственный фильм и проведу в аду все лето, работая на съемочной площадке, либо же останусь в раю со своими детьми. Возьму кредиты в банке и буду сидеть, ничего не делать. У меня же две свежие дочери, буду с ними тусоваться безработным. А потом, в августе, у меня начнется тяжелый сериальный труд в проекте «Скорая помощь»».