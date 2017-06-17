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Гоша Куценко готовится стать дедушкой

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гоша Куценко с дочерью Полиной

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Актер мечтает о внуках.

51-летний Гоша Куценко — многодетный отец. Актер женат на фотомодели Ирине Скриниченко, которая подарила ему двух дочерей — 4-летнюю Евгению и годовалую Светлану. Кроме того, от первого брака с актрисой Марией Порошиной у Куценко есть дочь Полина, которой исполнилось 22 года.

Полина пошла по стопам родителей и выбрала творческую профессию. Гоша Куценко гордится выбором старшей дочери, уточняет, что она успевает не только строить карьеру, но и заниматься домашним хозяйством. Кроме того, артист отметил, что мечтает о внуках: «Полина встречается с парнем, по профессии он режиссер. Но предложение пока почему-то не делает, держится. А вот я этого жду, хочу наконец-то сбагрить дочь поскорее. Парень моей дочери – хороший, прогрессивный молодой человек, очень мне нравится!».

Гоша Куценко с дочерью Полиной

Несмотря на плотный рабочий график, Гоша Куценко старается максимальное количество времени проводить с младшими дочками. Специально для них актер приобрел дом в Подмосковье. В интервью порталу Sobesednik.ru Гоша также поделился своими планами на лето: «Либо я запущу в производство свой собственный фильм и проведу в аду все лето, работая на съемочной площадке, либо же останусь в раю со своими детьми. Возьму кредиты в банке и буду сидеть, ничего не делать. У меня же две свежие дочери, буду с ними тусоваться безработным. А потом, в августе, у меня начнется тяжелый сериальный труд в проекте «Скорая помощь»».

Фото: Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya/Globallookpress, instagram

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