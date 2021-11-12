Горящая карусель, бензовоз и другие сюрпризы на трибьют-шоу t.A.T.u «200 по встречной»

Михаил Козырев высоко оценил альбом, и Иван Шаповалов-Поднебесный, продюсер t.A.T.u сказал, что «ему очень приятно, что альбом состоялся и это дань уважения группе, которую он создал». Совсем скоро почитатели t.A.T.u, альбома и громких хитов смогут услышать живьем многие песни, вошедшие в трибьют-сборник.

Альбом «200 по встречной» перевернул жизнь многих поколений. Идеи, которые транслировались группой t.A.T.u, остаются актуальными и сегодня, несмотря на все изменения, произошедшие в мире за последние 20 лет. Хиты «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Клоуны», «Люди-инвалиды», «Не верь, не бойся» и многие другие прозвучат 20 ноября в Music Media Dome.

Горящая карусель, тот самый бензовоз из клипа «Нас не догонят», симфонический оркестр — и это только часть перфоманса, который удивит даже самых взыскательных зрителей! Каждая песня — отдельное представление с живым звуком, высокотехнологичными декорациями и крутым светом. Шоу «200 по встречной» состоится в формате COVID FREE — это вход по QR-коду. Такой формат делает проведение мероприятий безопасным для гостей. Также организаторы дарят зрителям БЕСПЛАТНЫЙ ПЦР-тест.