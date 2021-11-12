Горящая карусель, бензовоз и другие сюрпризы на трибьют-шоу t.A.T.u «200 по встречной»
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Фото: Ali Magomedov / Global Look Press
Manizha, Монеточка, Рита Daкота, Дмитрий Маликов, рок-группа «Нервы», Вера Брежнева, Даня Милохин, СЛОТ, Ваня Дмитриенко, «Моя Мишель», Алена Швец, IOWA, ЛСП, Polina, REFLEX, Егор Сесарев, Женя Любич, Favlav, Guru Groove Foundation — трибьют-шоу t.A.T.u. собрало музыкантов разных поколений и жанров, а приятным бонусом концерта станут онлайн-включения с участием Imany, DOROFEEVA, ARTY.
Ведущие мероприятия — Антон Комолов и Таня Геворкян, те самые виджеи MTV Россия, на шутках, смелых выходках и стильных образах которых выросло целое поколение. Шоу пройдет в гибридном формате: зрители могут посетить как живой концерт, так и присоединиться к онлайн-трансляции на lookport.live.
Фото: Пресс-служба
5 ноября альбом «Трибьют t.A.T.u “200 по встречной”» стал доступен на всех цифровых платформах. Каждый музыкант переработал выбранную песню по-своему: кто-то сделал трек своим, кто-то решил недалеко уходить от оригинала, тем самым отдавая дань уважения наследию группы. Первые отзывы получены и мнения разделились: одни слушатели в восторге, другие имеют совершенно полярное мнение. Очевидно одно: в этой пластинке каждый нашел что-то для себя.
Например, музыкальный критик Борис Барабанов в своей рецензии для «Коммерсантъ» считает, что «несмотря на то, что мелодически и гармонически многие песни t.A.T.u. не так уж и ярки, и нужно сильно постараться, чтобы найти в них нераскрытые музыкальные глубины, альбом важен как напоминание о том, что вообще-то были у нас вот такие времена».
Фото: Пресс-служба
Михаил Козырев высоко оценил альбом, и Иван Шаповалов-Поднебесный, продюсер t.A.T.u сказал, что «ему очень приятно, что альбом состоялся и это дань уважения группе, которую он создал». Совсем скоро почитатели t.A.T.u, альбома и громких хитов смогут услышать живьем многие песни, вошедшие в трибьют-сборник.
Альбом «200 по встречной» перевернул жизнь многих поколений. Идеи, которые транслировались группой t.A.T.u, остаются актуальными и сегодня, несмотря на все изменения, произошедшие в мире за последние 20 лет. Хиты «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Клоуны», «Люди-инвалиды», «Не верь, не бойся» и многие другие прозвучат 20 ноября в Music Media Dome.
Горящая карусель, тот самый бензовоз из клипа «Нас не догонят», симфонический оркестр — и это только часть перфоманса, который удивит даже самых взыскательных зрителей! Каждая песня — отдельное представление с живым звуком, высокотехнологичными декорациями и крутым светом. Шоу «200 по встречной» состоится в формате COVID FREE — это вход по QR-коду. Такой формат делает проведение мероприятий безопасным для гостей. Также организаторы дарят зрителям БЕСПЛАТНЫЙ ПЦР-тест.