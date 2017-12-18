Звезду сериала «Сладкая жизнь» признали одной из самых сексуальных женщин России.

28-летняя актриса Лукерья Ильяшенко прославилась ролями в сериале «Сладкая жизнь» и фильме «Про любовь. Только для взрослых». И там и там она играет весьма сексуальных дам, и вот — награда нашла свою героиню. Народное голосование позволило ей попасть в список самых сексуальных женщин России, и не просто в сотню, а на 12-е место.

«Ребзя, а помните, я вас бесстыже агитировала голосовать за меня в рейтинге журнала @maximmagazinerussia #100самыхсексуальныхженщистраны ? — Хо-хо! Сработало! Почетное 12-е место! Вашими лайками, как говорится! Имеется у #люциферьяниколавна ещё порох в пороховницах да ягоды в ягодицах», — поблагодарила она поклонников, разместив откровенный снимок в своем блоге.