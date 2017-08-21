Актриса порадовала поклонников откровенным фото

Так, сегодня в ее Instagram появилось новое и очень соблазнительное фото. На снимке 43-летняя артистка позирует в белом бикини, во всей красе демонстрируя аппетитную грудь.

На днях Олеся Судзиловская улетела в долгожданный отпуск на Ибицу. Оттуда актриса делится яркими кадрами, показывая, как проходит отдых.

«Всем доброго утра!», - обратилась Олеся к подписчикам.

Реакция поклонников не заставила себя ждать. Многие из них отметили, что Судзиловская выглядит гораздо моложе своего возраста, а также попросили ее выгладывать такие фотографии чаще.

«Хороша, лисонька!», «Побольше б таких фотографий», «Олеся вы шикарны», «Олеся богиня красоты и любви», «Девушка загадка.», «Идеальна», «Вау какая крамотуля», «Королева», - написали пользователи Сети.

Фото: globallookpress.com, instagram.com