Горячий привет Тиллю? Лобода показала новое фото в стильном бикини

Светлана Лобода периодически балует подписчиков фотографиями, на которых позирует в откровенных нарядах, подчеркивающих ее шикарную фигуру. То она публикует домашнее селфи в белье, то снимки с отдыха на берегу океана.
В очередной раз певица разместила фотографию в стильном кожаном бикини. Снимок она подписала на по-немецки: «Guten Morgen».
Подписчики намек поняли и принялись активно комментировать пост Светланы. «Сейчас ей Тиль устроит самый ,что ни на есть Гутен Морген», «вот это я понимаю guten morgen», «Ого морген», «Боже какая вы прекрасная и вам доброе утро», - написали поклонники певицы (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Информация о том, что Светлана Лобода встречается с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном появилась давно. Артистов не раз видели вместе: Тилль забирал Светлану из больницы после операции на почке, Лобода публиковала игривое фото с мужчиной в костюме врача и медицинской маске. Снимок она подписала «Мой любимый доктор», но подписчики сразу угадали в незнакомце Тилля. Слухи об их романе усилились после рождения второй дочери Светланы, которую она назвала Тильдой. Однако артисты официально информацию не подтверждают.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!