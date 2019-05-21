Горячий привет Тиллю? Лобода показала новое фото в стильном бикини

Светлана Лобода периодически балует подписчиков фотографиями, на которых позирует в откровенных нарядах, подчеркивающих ее шикарную фигуру. То она публикует домашнее селфи в белье, то снимки с отдыха на берегу океана.

В очередной раз певица разместила фотографию в стильном кожаном бикини. Снимок она подписала на по-немецки: «Guten Morgen».