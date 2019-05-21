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Горячий привет Тиллю? Лобода показала новое фото в стильном бикини

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Лобода

Фото: Instagram
Певица опубликовала смелое фото в Instagram.

Светлана Лобода периодически балует подписчиков фотографиями, на которых позирует в откровенных нарядах, подчеркивающих ее шикарную фигуру. То она публикует домашнее селфи в белье, то снимки с отдыха на берегу океана.

В очередной раз певица разместила фотографию в стильном кожаном бикини. Снимок она подписала на по-немецки: «Guten Morgen».

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Guten Morgen😎😍

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики намек поняли и принялись активно комментировать пост Светланы. «Сейчас ей Тиль устроит самый ,что ни на есть Гутен Морген», «вот это я понимаю guten morgen», «Ого морген», «Боже какая вы прекрасная и вам доброе утро», - написали поклонники певицы (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Информация о том, что Светлана Лобода встречается с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном появилась давно. Артистов не раз видели вместе: Тилль забирал Светлану из больницы после операции на почке, Лобода публиковала игривое фото с мужчиной в костюме врача и медицинской маске. Снимок она подписала «Мой любимый доктор», но подписчики сразу угадали в незнакомце Тилля. Слухи об их романе усилились после рождения второй дочери Светланы, которую она назвала Тильдой. Однако артисты официально информацию не подтверждают.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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