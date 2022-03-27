Горячее испытание и первый поцелуй: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»

Несмотря на восхищение девушкой, Александр свой первый поцелуй подарил другой.

Находясь наедине с Софьей Мацулевой, он угостил ее мороженым, а во время медленного танца сделал решающий шаг. Девушка явно не ожидала этого. «Сказать, что я офигела — ничего не сказать. Я поцеловалась, потому что я этого хотела, а боюсь я, потому что не умею доверять мужчинам», — рассказала участница со слезами на глазах. Девушка не справилась с волнением и расплакалась в ходе интервью.

Отметим, что Александр и Софья были знакомы до старта проекта. Об этом она рассказала в первом выпуске шоу. «Месяца три назад он на меня подписался. У нас есть с ним общие знакомые. Мы просто отвечаем друг другу на истории», — поделилась участница. Правда, во время личной встречи Гранков не узнал в претендентке на его сердце знакомую.

По итогам третьего выпуска перевес голосов оказался на стороне Александра Граненкова. Церемония роз расставила все по своим местам. Проект покинули две девушки — Карина Зиганшина и Валерия Пономаренко. Они так и не успели близко пообщаться ни с одним из героев проекта.

Фото и видео: Архив пресс-службы Passion.ru, соцсети