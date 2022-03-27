Горячее испытание и первый поцелуй: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архив пресс-службы Passion.ru
Саше и Димашу пришлось пройти испытания. Перед женихами поставили стол с острыми закусками, за отказ ответить на провокационный вопрос один из холостяков должен был съесть острое. Победителя же выбирали путем голосования: девушки поднимали таблички с именами героев после каждого ответа.
Победу в конкурсе одержал 26-летний Адилет. Жених поразил своей откровенностью, рассказав о первом сексуальном опыте, необычных «подкатах», дорогих подарках. После Димаш пригласил на свидание 21-летнюю Софью Солманидину. Пара отправилась на прогулку по мексиканским улочкам, перекусила в кафе и даже сделала селфи с поцелуем в щеку. В конце свидания девушка получила розу, а это значит, что Софья продолжит свое участие в шоу.
Александр Гранков не терял времени даром: на виллу он нагрянул с коробками пиццы. Участницы оценили поступок молодого человека и с радостью принялись уплетать угощение. Отдельные красавицы изо всех сил старались произвести на Гранкова впечатление — например, Юлия Голыгина угостила холостяка шоколадным десертом собственного приготовления, а Эльвина Гараева воспользовалась случаем и извинилась за сломанную в прошлом выпуске розу.
Гранков признался, что наповал сразила его Тахмина Сафари - обладательница титула «Мисс Азия 2015» «Она просто безумно горячая, с сильной сексуальной энергетикой. Я просто понял, что меня склеили, меня просто размазали и все, я потек», — поделился впечатлением о брюнетке Александр Гранков.
Несмотря на восхищение девушкой, Александр свой первый поцелуй подарил другой.
Находясь наедине с Софьей Мацулевой, он угостил ее мороженым, а во время медленного танца сделал решающий шаг. Девушка явно не ожидала этого. «Сказать, что я офигела — ничего не сказать. Я поцеловалась, потому что я этого хотела, а боюсь я, потому что не умею доверять мужчинам», — рассказала участница со слезами на глазах. Девушка не справилась с волнением и расплакалась в ходе интервью.
Отметим, что Александр и Софья были знакомы до старта проекта. Об этом она рассказала в первом выпуске шоу. «Месяца три назад он на меня подписался. У нас есть с ним общие знакомые. Мы просто отвечаем друг другу на истории», — поделилась участница. Правда, во время личной встречи Гранков не узнал в претендентке на его сердце знакомую.
По итогам третьего выпуска перевес голосов оказался на стороне Александра Граненкова. Церемония роз расставила все по своим местам. Проект покинули две девушки — Карина Зиганшина и Валерия Пономаренко. Они так и не успели близко пообщаться ни с одним из героев проекта.
Фото и видео: Архив пресс-службы Passion.ru, соцсети