Горячая женщина: Анастасия Волочкова колет лед в одном полотенце
Фото из Instagram Анастасии Волочковой
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42-летняя Анастасия Волочкова провела выходные с пользой для здоровья: она побывала в бане, а затем окунулась в ледяную купель, устроенную прямо на улице.
Не секрет, что Анастасия Волочкова обожает баню и часто проводит там часы напролет. Эти выходные не стали исключением: балерина сначала понежилась в парной, а затем окунулась в ледяную купель, которая устроена прямо на улице.
Причем дорожку к купели Анастасия расчистила сама с помощью... топора. А из одежды на Волочковой было лишь полотенце!
Анастасия поделилась с фолловерами видеороликом, на котором видно, как она колет лед, а затем позирует в купели. Часть подписчиков восхитилась своей любимицей, но нашлись и недоброжелатели, раскритиковавшие Волочкову. Но звезда, как обычно, не обратила на них внимания, тем более что она наслаждалась отдыхом не одна — судя по хештегам, компанию Анастасии составил ее новый возлюбленный Михаил Лагин.