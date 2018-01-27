42-летняя Анастасия Волочкова провела выходные с пользой для здоровья: она побывала в бане, а затем окунулась в ледяную купель, устроенную прямо на улице.

Не секрет, что Анастасия Волочкова обожает баню и часто проводит там часы напролет. Эти выходные не стали исключением: балерина сначала понежилась в парной, а затем окунулась в ледяную купель, которая устроена прямо на улице.

Причем дорожку к купели Анастасия расчистила сама с помощью... топора. А из одежды на Волочковой было лишь полотенце!