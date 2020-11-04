Горячая штучка Екатерина Климова появилась в шикарном видео в шелковом одеянии

Актриса Екатерина Климова покорила своих поклонников роскошным образом настоящей леди с локонами и в шелках. Шикарное видео она опубликовала в своем Instagram.

«Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка! Ни одноного печального сюрприза за исключением пустяка: коронавирус одолел, в Бейруте сварщик о.....ел, Навальный выпил что-то, б.. Я! Нефть опустилась до нуля! Во рифма пошла, сама не ожидала! С праздником вас и всех в этой ленте!», — пишет Екатерина.