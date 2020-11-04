Горячая штучка Екатерина Климова появилась в шикарном видео в шелковом одеянии
Фото: www.instagram.com/klimovagram/?hl=ru
Актриса Екатерина Климова покорила своих поклонников роскошным образом настоящей леди с локонами и в шелках. Шикарное видео она опубликовала в своем Instagram.
«Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка! Ни одноного печального сюрприза за исключением пустяка: коронавирус одолел, в Бейруте сварщик о.....ел, Навальный выпил что-то, б.. Я! Нефть опустилась до нуля! Во рифма пошла, сама не ожидала! С праздником вас и всех в этой ленте!», — пишет Екатерина.
Роскошное видео пришлось по душе подписчикам актрисы:
«Какой у вас красивый голос!! Выкладывайте такие видео чаще», «Невероятная Катюша! Море красоты, шарма, обаяния, легкости! Невозможно не зарядиться позитивом от вас», «Красоточка, прекрасная, я тебя обожаю», «Моя самая любимая актриса! Тот случай, что сложилось все: красота, фигура, ум, талант, чувство юмора, рождение прекрасных детей, незабываемые роли. Вы вызываете восторг и восхищение», «Прекрасное ретро, приятный голос, вам надо петь не только в фильмах», «Красотка! Люблю ваших персонажей».
Екатерина Климова — не только успешная актриса, но и заботливая мама, которая успевает уделять много времени двум своим дочерям Елизавете и Бэлле, и часто делится фотографиями из их жизни в своем Instagram.
Фото и видео: Instagram Екатерины Климовой
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