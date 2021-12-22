Горько! Гуф женился на возлюбленной Юлии Королева после 2-летнего романа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @yuliyakorolevaa
Избранницей 42-летнего музыканта стала 24-летняя модель и владелица собственного бренда одежды Юлия Королева. Их отношения начались в 2019 году после расставания Гуфа с певицей Кети Топурией. И вот спустя два года артистку наконец удалось услышать заветное «да» от своей возлюбленной и связать себя узами брака.
Ранее Алексей был женат всего один раз. Его первой супругой стала Айза, она же Ice Baby. Любовная история пары была такой же громкой, как и их развод. Несмотря на то что экс-супруги развелись еще в далеком 2012 году, конфликты и склоки между ними происходят до сих пор.
Первая свадьба Гуфа прошла по общепринятым канонам: рэпер в сером костюме тройке, а Айза в пышном белом платье. А на этот раз Долматов осознал, что секрет счастливой жизни заключается далеко не в этом, поэтому в ЗАГС он отправился в спортивном костюме. Его теперь уже супруга все же немного принарядилась — Юля выбрала белое экстра-мини с открытой спиной и сапоги-ботфорты по колено того же цвета.
Долгожданное предложение руки и сердца Королева получила в конце октября этого года, и со свадьбой влюбленные тянуть не стали — сыграли ее спустя два месяца после заветного «я согласна».
После того как информация о предстоящей церемонии бракосочетания экс-супруга дошла до Айзы, ее реакция была довольно-таки бурной, со всеми последующими колкими фразами в сториз, за которые она чуть позже, по примеру бывшего мужа, публично извинялась в Instagram. Так что же скажет Айза теперь, когда Гуф наконец надел кольцо на палец другой девушке?
Фото: Instagram