Горько! Гуф женился на возлюбленной Юлии Королева после 2-летнего романа

Избранницей 42-летнего музыканта стала 24-летняя модель и владелица собственного бренда одежды Юлия Королева. Их отношения начались в 2019 году после расставания Гуфа с певицей Кети Топурией. И вот спустя два года артистку наконец удалось услышать заветное «да» от своей возлюбленной и связать себя узами брака.

Ранее Алексей был женат всего один раз. Его первой супругой стала Айза, она же Ice Baby. Любовная история пары была такой же громкой, как и их развод. Несмотря на то что экс-супруги развелись еще в далеком 2012 году, конфликты и склоки между ними происходят до сих пор.

Первая свадьба Гуфа прошла по общепринятым канонам: рэпер в сером костюме тройке, а Айза в пышном белом платье. А на этот раз Долматов осознал, что секрет счастливой жизни заключается далеко не в этом, поэтому в ЗАГС он отправился в спортивном костюме. Его теперь уже супруга все же немного принарядилась — Юля выбрала белое экстра-мини с открытой спиной и сапоги-ботфорты по колено того же цвета.