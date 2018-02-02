«Гордый, но обгорелый сфинкс»: Эвелина Бледанс поделилась новыми фото в соблазнительном бикини
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48-летняя Эвелина Бледанс вместе с сыном Семеном отправилась отдыхать на Бали. Актриса и телеведущая уже выложила несколько ярких снимков в купальниках.
Вы просто засыпали меня комплиментами🤩🤩🤩 Сижу гордым, но обгорелым сфинксом. Был дождик, потом тучки, солнце даже не выходило, а мы теперь красненькие😡😡. Надеюсь не облезем 😱😱 Хоть сметанки, которой я мазалась в детстве под рукой не было, надеюсь крем с алое вера спасет. А пока лежим рачками варененькими горим помаленьку🤦♀️🧜♀️😾#бледанс #themuliabali #купальник @teobikini #бали #бали2018 #сказочноебали #солнце #сгорели #матькукушка #матькуку