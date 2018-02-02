48-летняя Эвелина Бледанс вместе с сыном Семеном отправилась отдыхать на Бали. Актриса и телеведущая уже выложила несколько ярких снимков в купальниках.

Эвелина Бледанс часто радует фолловеров фотографиями в бикини, в которых неизменно отлично выглядит. Но в последнее время звезда никуда не летала и не делала новых снимков — впрочем, на днях она вместе с сыном Семеном наконец отправилась на Бали. Разумеется, соблазнительные кадры не заставили себя ждать!

«Вы просто засыпали меня комплиментами! Сижу гордым, но обгорелым сфинксом», — подписала Эвелина горячий снимок, на котором ее пышная грудь видна во всей красе.

Вы просто засыпали меня комплиментами🤩🤩🤩 Сижу гордым, но обгорелым сфинксом. Был дождик, потом тучки, солнце даже не выходило, а мы теперь красненькие😡😡. Надеюсь не облезем 😱😱 Хоть сметанки, которой я мазалась в детстве под рукой не было, надеюсь крем с алое вера спасет. А пока лежим рачками варененькими горим помаленьку🤦‍♀️🧜‍♀️😾#бледанс #themuliabali #купальник @teobikini #бали #бали2018 #сказочноебали #солнце #сгорели #матькукушка #матькуку

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

Напомним, в прошлом году Бледанс призналась, что еще в 2016-м рассталась с мужем Александром Семиным по его инициативе. Однако семья осталась дружной: продюсер часто проводит время с экс-женой и «особенным» сыном. Эвелина поначалу хотела вернуть супруга, но теперь, похоже, находится в поисках новой любви.

Фото: Instagram