48-летняя Эвелина Бледанс вместе с сыном Семеном отправилась отдыхать на Бали. Актриса и телеведущая уже выложила несколько ярких снимков в купальниках.

Эвелина Бледанс часто радует фолловеров фотографиями в бикини, в которых неизменно отлично выглядит. Но в последнее время звезда никуда не летала и не делала новых снимков — впрочем, на днях она вместе с сыном Семеном наконец отправилась на Бали. Разумеется, соблазнительные кадры не заставили себя ждать!

«Вы просто засыпали меня комплиментами! Сижу гордым, но обгорелым сфинксом», — подписала Эвелина горячий снимок, на котором ее пышная грудь видна во всей красе.