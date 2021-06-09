Гордон защитила Крапивину: «Киркоров и компания превратили шоу-бизнес в тамбур»

Не обошла стороной правозащитница и другое высказывание Нателлы, из-за которого у нее начался конфликт с Киркоровым. Напомним, король российского шоу-биза приехал на премию в компании толпы обнаженных по пояс мужчин, изображавших свиту, и Давида Манукяна в смокинге и образе счастливого молодожена. Весь этот перформанс получил кодовое название «свадьба» и удостоился жесткой оценки Крапивиной: «Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». Катя Гордон и в этом вопросе поддержала ее, отметив, что «стеклянным глазам /Киркорова/ не верит давно никто…».

Стоит отметить, что главные виновники конфликта — Дава и Киркоров — совершенно по-разному отреагировали на обвинения бывшего продюсера Лободы. Если первый с широкой улыбкой заявил, что он просто любит эпатировать и удивлять публику, то второй записал Крапивиной гневное послание, в котором обвинил ее в гомофобии и плагиате номера Бейонсе.