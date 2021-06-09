Гордон защитила Крапивину: «Киркоров и компания превратили шоу-бизнес в тамбур»
Гордон заметила в своем микроблоге в Instagram, что теперь уже бывший продюсер Светланы Лободы ей не подруга, более того, они и виделись всего несколько раз в жизни, но ее смелость и честность восхитили журналистку. По словам, жесткое заявление Крапивиной о том, что все происходящее на премии сильно напоминает «цирк уродов», совершенно справедливо, и на такую смелость в высказываниях и действиях способны только исключительно свободные и талантливые люди.
Фото: starface
«Натик, ты талант и свободный человек. Киркоров и компания превратили шоу-бизнес в тамбур, в котором дышать не хочется и не можется. Лобода была отменным, стильным проектом, сделанным тобой. И я не сомневаюсь, что ты будешь только выше и круче!», — поддержала Крапивину Гордон.
Не обошла стороной правозащитница и другое высказывание Нателлы, из-за которого у нее начался конфликт с Киркоровым. Напомним, король российского шоу-биза приехал на премию в компании толпы обнаженных по пояс мужчин, изображавших свиту, и Давида Манукяна в смокинге и образе счастливого молодожена. Весь этот перформанс получил кодовое название «свадьба» и удостоился жесткой оценки Крапивиной: «Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». Катя Гордон и в этом вопросе поддержала ее, отметив, что «стеклянным глазам /Киркорова/ не верит давно никто…».
Стоит отметить, что главные виновники конфликта — Дава и Киркоров — совершенно по-разному отреагировали на обвинения бывшего продюсера Лободы. Если первый с широкой улыбкой заявил, что он просто любит эпатировать и удивлять публику, то второй записал Крапивиной гневное послание, в котором обвинил ее в гомофобии и плагиате номера Бейонсе.
На стороне певца, кстати, выступили и его давний друг Юсиф Эйвазов, лаконично написавший «Виват, король!», и Митя Фомин, отметивший: «Ну да, не Нателле такое говорить! И ее слова о "мировом уровне" режиссера шоу теперь раскрыты в полном объеме».
Другие знаменитости оказались более сдержанными в своих оценках. Так, Яна Рудковская заявила, что ждет теперь яркого примирения пары лет через 5, как это обычно и бывает; а Ксения Собчак и вовсе решила выступить в роли миротворца и написала: «Филя! Люблю и тебя, и Нателлу! Не ссорьтесь!».
Фото: globallook © Anatoly Lomokhov, starface
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