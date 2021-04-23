«Горбатого Павла исправит Мирослава»: Муцениеце пожелала бывшему счастья с Карпович

Отношения между Агатой Муцениеце и ее бывшим супругом, Павлом Прилучным, который ушел от нее к звезде «Папиных дочек» Мирославе Карпович.

Актриса признается, что шансов на ее воссоединение с актером точно нет, и она желает бывшему возлюбленному счастья в его новых отношениях.

Общаться и дружить с Мирославой Агата, однако, не собирается.

«С Пашей мы уже не сойдемся. Горбатого что исправит? Правильно — Мирослава! Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама. Не сужу ее, но здороваться с ней не буду», – заявила Муцениеце в эфире «TikTok Шоу» на «Новом радио».

Несмотря на то, что любовный треугольник Прилучного активно обсуждают СМИ и общество, сами участники практически не комментируют отношения.

Прилучный никогда ничего не говорит публично о своих женщинах, Мирослава отношения тоже не комментирует – не называет возлюбленного по имени и не публикует с ним совместных фотографий.