Что может отсудить у Полины Гагариной экс-супруг Дмитрий Исхаков

Дмитрий также отметил, что если его не удовлетворит решение суда, то он намерен пойти дальше и начать делить имущество. Ни для кого не секрет, что Полина одна из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса, и ее доходы в сотни раз могут превышать заработок экс-супруга.

За 6 лет брака пара приобрела две квартиры. Одну в центре столицы площадью 137 кв. м, а еще одну около станции метро «Новослободская», сообщает «KP.RU».

Также за Гагариной числится коттедж в Подмосковье, который она приобрела до брака с Исхаковым, но ремонтом и отделкой они занимались вместе. Еще супруги совместно приобрели для нового, более просторного дома землю и стены, но ремонт певица делает сама уже после развода.

«Бывший муж по закону имеет право претендовать и на строящийся новый коттедж, и на квартиры, купленные в браке, и даже требовать компенсации вложенных средств в ремонт прежнего дома, в котором сейчас проживает Гагарина с детьми и мамой. Даже суммы на счетах певицы, которые имелись на момент развода, вправе потребовать в суде поделить пополам как совместно нажитое», — рассказал юрист Сергей Сходнев источнику.

Таким образом Дмитрий может отсудить у экс-супруги половину ее доходов и имущества, чего пока не сделал. Возможно, бывшие возлюбленные смогут договориться мирно и не будут впадать в крайности.