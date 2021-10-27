Что может отсудить у Полины Гагариной экс-супруг Дмитрий Исхаков
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Фото: East News
Судебные разбирательства по поводу опеки над ребенком состоятся уже в ноябре. Исхаков обвиняет экс-супругу в том, что она не дает ему регулярно видеться с дочкой. Якобы она оставляет ребенка с няней, а заграницу их сопровождает непонятный мужчина. Дмитрий намерен установить порядок, в котором он будет иметь определенное время на воспитание Мии.
Дмитрий также отметил, что если его не удовлетворит решение суда, то он намерен пойти дальше и начать делить имущество. Ни для кого не секрет, что Полина одна из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса, и ее доходы в сотни раз могут превышать заработок экс-супруга.
За 6 лет брака пара приобрела две квартиры. Одну в центре столицы площадью 137 кв. м, а еще одну около станции метро «Новослободская», сообщает «KP.RU».
Также за Гагариной числится коттедж в Подмосковье, который она приобрела до брака с Исхаковым, но ремонтом и отделкой они занимались вместе. Еще супруги совместно приобрели для нового, более просторного дома землю и стены, но ремонт певица делает сама уже после развода.
«Бывший муж по закону имеет право претендовать и на строящийся новый коттедж, и на квартиры, купленные в браке, и даже требовать компенсации вложенных средств в ремонт прежнего дома, в котором сейчас проживает Гагарина с детьми и мамой. Даже суммы на счетах певицы, которые имелись на момент развода, вправе потребовать в суде поделить пополам как совместно нажитое», — рассказал юрист Сергей Сходнев источнику.
Таким образом Дмитрий может отсудить у экс-супруги половину ее доходов и имущества, чего пока не сделал. Возможно, бывшие возлюбленные смогут договориться мирно и не будут впадать в крайности.
Фото и видео: East News, Starface