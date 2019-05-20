Гонки на гидроциклах, душ из шампанского и веселые приколы мужа: Лера Кудрявцева «зажгла» на своем 48-летии в Майами

В этот вторник, 21 мая, Лера Кудрявцева поделилась в блоге видеороликом, в котором запечатлено, как она отмечала свое 48-летие. Вместе с молодым супругом она гоняла на гидроциклах, а позже он устроил ей душ из шампанского и измазал лицо тортом.
«19.05. Это был волшебный день!!!», — прокомментировала телезвезда.
«Ой, Лерунька!! Молодаец, смело», «Огонь!!!», «Класс! Вот это я понимаю отпраздновали!!! Супер! И пусть завистники лопнут», «Круто!!!!!! Особенно торт)», «Когда на одной волне хоть на Волге, хоть на Майями», «Какие вы классные!!! Будьте счастливыми каждый день», — комментируют увиденное подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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