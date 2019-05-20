Гонки на гидроциклах, душ из шампанского и веселые приколы мужа: Лера Кудрявцева «зажгла» на своем 48-летии в Майами

В этот вторник, 21 мая, Лера Кудрявцева поделилась в блоге видеороликом, в котором запечатлено, как она отмечала свое 48-летие. Вместе с молодым супругом она гоняла на гидроциклах, а позже он устроил ей душ из шампанского и измазал лицо тортом.

«19.05. Это был волшебный день!!!», — прокомментировала телезвезда.