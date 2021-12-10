Голубкина рассказала, на что была готова в браке с Фоменко: «Родила бы 15 детей»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
В 2008 году Николай Фоменко и Мария Голубкина публично объявили о своем разводе в эфире радиопередачи. Расставание было бесконфликтным и спокойным — детей и имущество они не делили. Как сама актриса рассказывала спустя время, одной конкретной причины не было, их было бесчисленное множество, а обнародовать она их не стала, для того чтобы не портить репутацию экс-супруга.
Актер сериала «Беспринципные» после разрыва смог вновь построить свою личную жизнь с координатором пресс-службы Совета Федерации Натальей Кутобаевой и даже обзавестись еще одним ребенком — сыном Василием.
Всего у Фоменко пятеро детей от четырех браков — двое из них появились на свет за время отношений с Марией. И она готова была бы родить ему еще, если бы не неудача в их семейной жизни. «Получилось бы родить 15 детей — родила бы, но так не получилось. Я всегда была не против. Хотела с мужем все, но он оказался немного не таким», — откровенничает она во время разговора с отцом Дмитрием Рощиным на YouTube-канале «153ГОРЫ».
После развода с актером Голубкина так и не вышла замуж. Детей у нее тоже больше не появилось.
Фото: Global Look press