Голубкина рассказала, на что была готова в браке с Фоменко: «Родила бы 15 детей»

В 2008 году Николай Фоменко и Мария Голубкина публично объявили о своем разводе в эфире радиопередачи. Расставание было бесконфликтным и спокойным — детей и имущество они не делили. Как сама актриса рассказывала спустя время, одной конкретной причины не было, их было бесчисленное множество, а обнародовать она их не стала, для того чтобы не портить репутацию экс-супруга.

Актер сериала «Беспринципные» после разрыва смог вновь построить свою личную жизнь с координатором пресс-службы Совета Федерации Натальей Кутобаевой и даже обзавестись еще одним ребенком — сыном Василием.