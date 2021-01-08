«Голова от жира болит»: поправившаяся за выходные Водонаева пожаловалась на семейный недуг
Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Как уточнила телеведущая и блогер, в последние дни она страдает от внезапно настигшей ее метеозависимости. «Ранее в нашей семье этот недуг имелся только у мамы и брата. Теперь я тоже в клубе. Голова болит второй день. Спасаюсь кофе. Только он вывозит. Хорошо, что купила себе квартиру на море, это будет местом моей силы и восстановления, если так пойдет дальше», — призналась звезда.
Знаменитость раскрыла секреты, как борется с этим состоянием. Она смотрит фильмы о Екатерине II, поставила смартфон на беззвучный режим, варит дома кофе и обнимается с черным котом Эскобаром.
«За праздники поправилась на 2-3 килограмма, судя по отражению в зеркале. Ела с друзьями как не в себя. Очень уж захотелось безудержного свинства. Теперь жалею. Может голова от жира болит, а не от климата», — посмеялась Водонаева.
Поклонники телеведущей поспешили поддержать блогера. «Я ела и ем, планирую есть еще. Но это происходит только на новогодние каникулы. После снова на тренировки и кефирчик», — поделилась любительница фитнеса в комментариях. «Я тоже метеозависима: дождь, снег, метель, резкое тепло или холод — и все! Встать не могу. Голову от подушки не поднять», — призналась другая девушка. «Болею. Читаю книги, смотрю старые голливудские фильмы. Телефон на беззвучном. Очень метеозависима, сколько себя помню», — согласилась с ней еще одна подписчица. «Не поправилась, но башка трещит из-за погоды и салютов», — пожаловалась уставшая от выходных россиянка.
Фото: Instagram/@alenavodonaeva
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