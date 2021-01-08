«Голова от жира болит»: поправившаяся за выходные Водонаева пожаловалась на семейный недуг

Как уточнила телеведущая и блогер, в последние дни она страдает от внезапно настигшей ее метеозависимости. «Ранее в нашей семье этот недуг имелся только у мамы и брата. Теперь я тоже в клубе. Голова болит второй день. Спасаюсь кофе. Только он вывозит. Хорошо, что купила себе квартиру на море, это будет местом моей силы и восстановления, если так пойдет дальше», — призналась звезда.

Знаменитость раскрыла секреты, как борется с этим состоянием. Она смотрит фильмы о Екатерине II, поставила смартфон на беззвучный режим, варит дома кофе и обнимается с черным котом Эскобаром.