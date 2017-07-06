Звезду соцсетей сравнили с индейкой в пластиковой пленке

Ким Кардашьян знает, как привлечь внимание к своей персоне. Папарацци сфотографировали скандально известную звезду светской хроники в калифорнийском городе Калабасас. Ким отправлялась на ужин в платье из прозрачного пластика, дополнив его прозрачными босоножками на шпильках и серым пальто Jil Sander. Кроме того, Ким предпочла не надевать под столь необычное платье бюстгальтер.