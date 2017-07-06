«Голое» платье Ким Кардашьян взорвало Сеть
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Звезду соцсетей сравнили с индейкой в пластиковой пленке
Ким Кардашьян знает, как привлечь внимание к своей персоне. Папарацци сфотографировали скандально известную звезду светской хроники в калифорнийском городе Калабасас. Ким отправлялась на ужин в платье из прозрачного пластика, дополнив его прозрачными босоножками на шпильках и серым пальто Jil Sander. Кроме того, Ким предпочла не надевать под столь необычное платье бюстгальтер.
Как сообщает ETonline.com, Кардашьян в таком виде прогулялась по улицам, а потом отправилась есть суши.
Пользователи соцсетей раскритиковали мать двоих детей, сравнив ее с поджаренной индейкой, завернутой в пленку, а также назвав сочетание пальто и прозрачного пластика достойным эксгибиционистов.
Фото: instagram.com