«Голливудский потрошитель», убивший девушку Эштона Катчера, приговорен к смертной казни

После страшной трагедии актер активно сотрудничал со следствием, давал показания и всячески помогал расследованию, чтобы найти виновного в смерти Эшли. Но виновного нашли только через несколько лет, когда он снова взялся за дело — в 2008 году едва не расправился с третьей жертвой, которой чудом удалось выжить и навести полицию на след. В 2019 году его признали виновным, но пандемия задержала вынесение приговора. В 1993 году он совершил еще одно, третье приступление, в родном Иллинойсе лишил жизни юную Тришу Пакаччо.