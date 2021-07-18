«Голливудский потрошитель», убивший девушку Эштона Катчера, приговорен к смертной казни
Маньяк Майкл Гарджуло, на счету которого две убитых девушки и одна жертва, которой удалось спастись, судом Лос-Анжелеса был приговорен к смертной казни. Решение суда было оглашено спустя почти два года после того, как присяжные признали Гарджуло виновным. Об этом сообщает NBC News.
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Фото: picture alliance
На руках 45-летнего убийцы кровь 22-летней Эшли Эллерин — возлюбленной актера Эштона Катчера, умершей за несколько часов до свидания с актером. В тот день Эштон приехал к дому Эшли, чтобы увидеться, но дверь ему не открыли, на звонки девушка также не отвечала. Ее тело уже утром обнаружила соседка — на нем было 47 ножевых ранений. «Голливудский потрошитель» жил по-соседству с жертвой.
После страшной трагедии актер активно сотрудничал со следствием, давал показания и всячески помогал расследованию, чтобы найти виновного в смерти Эшли. Но виновного нашли только через несколько лет, когда он снова взялся за дело — в 2008 году едва не расправился с третьей жертвой, которой чудом удалось выжить и навести полицию на след. В 2019 году его признали виновным, но пандемия задержала вынесение приговора. В 1993 году он совершил еще одно, третье приступление, в родном Иллинойсе лишил жизни юную Тришу Пакаччо.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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