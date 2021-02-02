Голливудский актер Дастин Даймонд умер в возрасте 44 лет
Фото: Getty Images
44-летний стендап-комик, актер и спортсмен Дастин Даймонд скончался от зокачественной опухоли, обнаруженной в легком. Диагноз актеру поставили всего месяц назад, и он успел пройти лишь один курс химиотерапии. О внезапной смерти Даймонда рассказал его представитель в сообщении в социальной сети.
«С грустью сообщаем, что Дастин Даймонд скончался 1 февраля 2021 года из-за рака. Всего три недели назад ему поставили этот жестокий диагноз. За это время злокачественная опухоль распространилась по организму. Утешает лишь то, что болезнь была стремительной, Дастин не лежал, страдая от боли», — говорится в сообщении.
Представитель актера также добавил, что имя Дастина было синонимом Скрича, которого он долгое время играл в сериале «Спасенные звонком». Он снялся во многих фильмах и реалити шоу.
«Дастин был ярким персонажем и в реальной жизни: непредсказуемым, шокирующим, но никогда скучным. И мы благодарны ему за это. Это потеря настолько же мучительна, насколько и внезапна», — продолжил представитель актера.
Дастин сыграл в 45 фильмах, но был известен не только ролями в кино и выступлениями на ТВ, но и бурным нравом. В 2014 году актера и невесту арестовали за драку в баре, во время которой ножом Даймонда закололи человека. Невесту актера приговорили к штрафу, а его к четырем месяцам тюрьмы.
Фото и видео: Instagram Дастина Даймонда, Getty Images, CNN
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