Голливудский актер Дастин Даймонд умер в возрасте 44 лет

44-летний стендап-комик, актер и спортсмен Дастин Даймонд скончался от зокачественной опухоли, обнаруженной в легком. Диагноз актеру поставили всего месяц назад, и он успел пройти лишь один курс химиотерапии. О внезапной смерти Даймонда рассказал его представитель в сообщении в социальной сети.

«С грустью сообщаем, что Дастин Даймонд скончался 1 февраля 2021 года из-за рака. Всего три недели назад ему поставили этот жестокий диагноз. За это время злокачественная опухоль распространилась по организму. Утешает лишь то, что болезнь была стремительной, Дастин не лежал, страдая от боли», — говорится в сообщении.

Представитель актера также добавил, что имя Дастина было синонимом Скрича, которого он долгое время играл в сериале «Спасенные звонком». Он снялся во многих фильмах и реалити шоу.