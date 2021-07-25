Голливудские звезды, которые уже были очень богатыми до того, как стали знаменитыми

Пэрис и Никки Хилтон. Когда в моде был гламур, а чрезмерные стразы не считались моветоном, звездами всех красных дорожек и лучших вечеринок были сестры Хилтон, внучки основателя сети отелей Hilton. О деньгах девушкам никогда не приходилось беспокоится за исключением тех случаев, когда в СМИ появлялись заголовки о том, что за очередной скандал, сестер (а преимущественно, Пэрис), хотят лишить наследства.

Белла и Джиджи Хадид. Решающую роль в успешном будущем обеих девушек сыграла их мать, модель Иоланда Фостер. В 31 год она завершила карьеру модели, удачно вышла замуж за знаменитого архитектора Мохаммеда Хадида, владельца отелей, жилых и офисных комплексов по всему миру, от которого родила троих детей. После рождения младшего сына она открыла собственной бизнес и начала сниматься в популярном в Америке реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», таким образом открыв своим детям двери в голливудскую элиту.

Ариана Гранде. Девочка родилась в семье Эдварда Бутера, владельца дизайнерского агентства, и Джоан Гранде, исполнительного директора телекоммуникационной компании. Уже в 4-летнем возрасте родители оплатили обучение Арианы в студии-театре Little Palm Theatre, а спустя четыре года — певица дебютировала на американском телевидении.

Адам Левин. Золотым мальчиком, Адама теперь можно называть не только за легендарные хиты и потрясающий тембр — он родился в обеспеченной семье, его отец владеет успешной розничной сетью по продаже одежды M.Fredric. Будущий певец получил высококлассное образование в частной школе, а уже потом, начал разбивать сердца своими мелодиями, как солист группы Maroon 5.

Майли Сайрус. Успешный экранный дуэт папы и дочки в сериале «Ханна Монтана» более, чем биографичен — в ситкоме, Майли Сайрус сыграла со соим настоящим отцом, который не просто был музыкантом, а еще до ее рождения невероятно разбогател: написанный им хит «Achy Breaky Heart», который взорвал все американские чаты и принес автору миллионы долларов.