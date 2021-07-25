Голливудские звезды, которые отказались от алкоголя раз и навсегда: причины и их последствия

Ким Кардашьян. Дива скромно признается, что ей просто не нравится вкус алкоголя. Более того, видит в своей трезвости одни плюсы: «Я единственная их всех своих сестер не пью! Так что, когда они напиваются, есть кому их угомонить», — рассказывает Ким.

Кэтти Перри. В 2017 году, после расставания с Орландо Блумом (с которым сегодня актриса находится в браке и воспитывает дочь), певица решила изменить свою жизнь: укоротила волосы, прошла психологическую терапию и отказалась от алкоголя. Артистка признавалась: «Сейчас я чувствую в себе гораздо больше уверенности, чем когда бы то ни было».

Кристин Дэвис. Для того, чтобы раскрепоститься и чувствовать себя увереннее, звезда сериала «Секс в большом городе», еще в колледже пристрастилась к алкоголю. Закончилось все тем, что она обратилась в клуб анонимных алкоголиков и прошла курс в реабилитационной клинике, где девушке помогли. Справиться с зависимостью помогла мечта — Дэвис мечтала стать актрисой и понимала, что для этого ей понадобится все силы направить в работу.

Брэдли Купер. На заре карьеры пристрастие к алкоголю привело его к проблемам на работе и мыслям о суициде. По словам актёра, его жизнь была почти полностью разрушена, но в 2004 году он взял себя в руки. Актер полностью завязал с алкоголем в 29 лет, когда понял, что выпивка может стоит ему карьеры: «Я решил, что нельзя так жить, когда утром просыпаешься, и не узнаешь ни свою квартиру, ни свою собаку, ни свою жизнь».

Мэтью Перри. На протяжении всех десяти сезонов «Друзей», актер регулярно выпивал литр водки и принимал запрещенные вещества. По словам Перри, многое из того, что происходило во время работы над «Друзьями», он не помнит, поскольку в то время находился «вне происходящего». После завершения съемок, актер многие годы не завязывал с привычкой: только к 50 годам он начал брать себя в руки после того, как папарацци неоднократно ловили его в ужасном физическом и моральном состоянии.