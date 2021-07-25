Голливудские звезды, которые отказались от алкоголя раз и навсегда: причины и их последствия
Блейк Лавли. 33-летняя мама троих детей, не пьет, не курит и главным приоритетом для себя считает здоровье свое и своих близких. Актриса никогда в жизни не позволяла себе алкоголь , так как считает его одним из самых распространенных наркотиков. «Если вы видите меня на фото с бокалом , там точно или сок , или вода», — признавалась в одном из интервью Блейк.
Меган Фокс. На днях актриса призналась, что уже 12 лет не пьет спиртное. Оказалось, что причиной такого резкого поворота, стало сильное чувство стыда: она не почувствовала меру во время премии «Золотой глобус» в 2009 году. Язык Меган развязался настолько, что она сказала в тот вечер много лишнего. И это навредило ее карьере: «У меня было много неприятностей из-за того, что я тогда сказала», — отметила Меган в подкасте WWW.
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Фото: picture alliance
Джим Керри. Большую часть осознанной жизни комик борется с.. депрессией. Поэтому, он принял осознанное решение не усугублять ситуацию ни алкоголем, ни другими допингами. Потому что было время, когда он ими чрезмерно злоупотреблял: «Я даже кофе редко пью. Никакого алкоголя, никаких наркотиков. Жизнь слишком прекрасна»,— делился он с CBS News.
Ким Кардашьян. Дива скромно признается, что ей просто не нравится вкус алкоголя. Более того, видит в своей трезвости одни плюсы: «Я единственная их всех своих сестер не пью! Так что, когда они напиваются, есть кому их угомонить», — рассказывает Ким.
Кэтти Перри. В 2017 году, после расставания с Орландо Блумом (с которым сегодня актриса находится в браке и воспитывает дочь), певица решила изменить свою жизнь: укоротила волосы, прошла психологическую терапию и отказалась от алкоголя. Артистка признавалась: «Сейчас я чувствую в себе гораздо больше уверенности, чем когда бы то ни было».
Кристин Дэвис. Для того, чтобы раскрепоститься и чувствовать себя увереннее, звезда сериала «Секс в большом городе», еще в колледже пристрастилась к алкоголю. Закончилось все тем, что она обратилась в клуб анонимных алкоголиков и прошла курс в реабилитационной клинике, где девушке помогли. Справиться с зависимостью помогла мечта — Дэвис мечтала стать актрисой и понимала, что для этого ей понадобится все силы направить в работу.
Брэдли Купер. На заре карьеры пристрастие к алкоголю привело его к проблемам на работе и мыслям о суициде. По словам актёра, его жизнь была почти полностью разрушена, но в 2004 году он взял себя в руки. Актер полностью завязал с алкоголем в 29 лет, когда понял, что выпивка может стоит ему карьеры: «Я решил, что нельзя так жить, когда утром просыпаешься, и не узнаешь ни свою квартиру, ни свою собаку, ни свою жизнь».
Мэтью Перри. На протяжении всех десяти сезонов «Друзей», актер регулярно выпивал литр водки и принимал запрещенные вещества. По словам Перри, многое из того, что происходило во время работы над «Друзьями», он не помнит, поскольку в то время находился «вне происходящего». После завершения съемок, актер многие годы не завязывал с привычкой: только к 50 годам он начал брать себя в руки после того, как папарацци неоднократно ловили его в ужасном физическом и моральном состоянии.
Фото и видео: Rambler, Picture Alliance
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