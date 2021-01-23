Голливудская звезда Приянка Чопра рассказала о травле в школе

«Я принимала это очень близко к сердцу, — вспоминает Чопра. — Оскорбления и насмешки терзали меня глубоко внутри. Я ушла в себя и хотела стать невидимой. Моя уверенность была подорвана. Я всегда считала себя уверенным человеком, но в тот момент я была очень не уверена в том, где я нахожусь и кто я такая».

Приянка не смогла терпеть унижения и приняла решение снова вернуться в Индию. В родной стране знаменитость смогла залечить душевные раны и обрести потерянную уверенность. «Я была так счастлива, когда вернулась в Индию. Меня окружили такой любовью и таким восхищением... Это помогло мне исцелиться, — делится актриса. — Сейчас я думаю, что обижавшие меня одноклассники делали это из-за собственной неуверенности».

После окончания школы, будучи уже юной девушкой, Чопра снова переехала в США. В будущем она смогла добиться всего о чем мечтала.