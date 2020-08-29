Голливуд скорбит: звезда «Черной пантеры» Чедвик Боузман умер в 43 года
Фото: Instagram/ @chadwickboseman
Сегодня на странице Чедвика Боузмана в Инстаграм появилась печальная новость — его представители сообщили, что актер ушел из жизни в возрасте 43 лет. Для поклонников звезды это не стало шоком: Чедвик достаточно продолжительное время боролся с раком толстого кишечника, но болезнь, увы, казалась сильнее. Звезды Голливуда опечалены кончиной Боузмана не меньше фанатов, и выражают соболезнования близким и родным актера.
Исполнительница роли Капитана Марвел Бри Ларсон оставила трогательный пост в память о коллеге: «Чедвик был тем, кто излучал силу и спокойствие. Он отдавал больше, чем у него было. Всегда находил время, чтобы встретиться, узнать, как у вас дела, и подбодрить, когда вы чувствуете себя плохо. Для меня большая честь — хранить воспоминания о тебе, наших разговорах и веселье. Мое сердце с тобой и твоей семьей».
К соболезнованиям присоединился Крис Эванс: «Я абсолютно опустошен. Это так душераздирающе. Чедвик был особенным. Настоящая индивидуальность. Он был глубоко увлеченным и любопытным художником. Немногие исполнители обладают такой мощью и универсальностью. Ему предстояло создать так много удивительных работ. Я бесконечно благодарен за нашу дружбу. Мои мысли и молитвы с его семьей. Покойся с миром, король».
Опечалена смертью актера и Шерон Стоун: «Сама являюсь матерью: это невообразимо, что тебя больше нет. Наша семья выражает родным Чедвика искренние соболезнования».
Слова поддержки семье актера и его коллегам выразила Кейт Хадсон: «Это разрушительно. У меня нет слов, только любовь и слезы на данный момент. Хочу послать всю эту любовь его семье и всем кинематографистам, которые имели удовольствие работать вместе с этим прекрасным человеком. Покойся с миром, мой друг».
Свои соболезнования родным Чедвика выразили многие актеры, звезды шоу-бизнеса и политики. Среди них Опра Уинфри, Джо Байден, Джаред Лето, Райан Рейнольдс, Дуэйн Джонсон, Дженифер Гарнер, Орландо Блум и другие.
Чедвик Боузман — американский актер. Прославился благодаря ролям в фильмах «Черная пантера», «Мстители», «Джеймс Браун: Путь наверх», «Маршалл». В 2016 году у него был диагностирован рак толстого кишечника. Он лечился четыре года, но это не принесло результата: болезнь перешла в четвертую стадию.
Фото: Instagram Видео: Youtube
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