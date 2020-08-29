Голливуд скорбит: звезда «Черной пантеры» Чедвик Боузман умер в 43 года

Исполнительница роли Капитана Марвел Бри Ларсон оставила трогательный пост в память о коллеге: «Чедвик был тем, кто излучал силу и спокойствие. Он отдавал больше, чем у него было. Всегда находил время, чтобы встретиться, узнать, как у вас дела, и подбодрить, когда вы чувствуете себя плохо. Для меня большая честь — хранить воспоминания о тебе, наших разговорах и веселье. Мое сердце с тобой и твоей семьей».