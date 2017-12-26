51-летняя Наталья Штурм поделилась интимными фотографиями.

Две недели назад в жизни Натальи Штурм произошли приятные изменения: молодой поклонник пригласил ее в путешествие. «Вы моя мечта!» — написал он ей, пообещав устроить королевский отдых. Артистка с радостью приняла предложение. «Возможно так люди встречаются, неожиданно и спонтанно...» — писала тогда Наталья. Сегодня в своем блоге звезда поделилась интимными фотографиями, на которых она просто светится от счастья.

«Глаза - это правда. Которую трудно скрыть. Даже если никогда Любовь и не посетит мое сердце — этой встречи я ждала полгода....» — оставила она загадочное сообщение.