Голая Наталья Штурм светится от счастья из-за молодого любовника
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51-летняя Наталья Штурм поделилась интимными фотографиями.
Две недели назад в жизни Натальи Штурм произошли приятные изменения: молодой поклонник пригласил ее в путешествие. «Вы моя мечта!» — написал он ей, пообещав устроить королевский отдых. Артистка с радостью приняла предложение. «Возможно так люди встречаются, неожиданно и спонтанно...» — писала тогда Наталья. Сегодня в своем блоге звезда поделилась интимными фотографиями, на которых она просто светится от счастья.
«Глаза - это правда. Которую трудно скрыть. Даже если никогда Любовь и не посетит мое сердце — этой встречи я ждала полгода....» — оставила она загадочное сообщение.
«Сексуальная девушка», «Такая классная Вы!!!! Настоящая, живая, красавица !!!! Счастья Вам Наталья!!!!», «Какой то волшебник зажег ваши глазки», — радуются за нее подписчики.
По всей видимости, причиной радости артистки стал именно тот молодой мужчина. 32-летний кавалер показал Наталье Сочи, где она нежилась в шоколадном спа.
Стоит отметить, что горячей красотке всегда нравились мужчины помоложе, хотя некоторые, по ее признанию, вне конкуренции.
Доченька, есть мужчины вне конкуренции😊 #PASSIONRU #💪 #🇷🇺 #россия
Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)
Фото: instagram