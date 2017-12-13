31-летней Ирине Шейк не привыкать раздеваться перед камерой. Тем более супермодель может делать это уверенно, ведь после родов она выглядит безупречно.

На днях Ирина приняла участие в очень откровенной фотосессии для нового альбома известных фотохудожников Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, с которыми давно дружит. Российская модель не постеснялась полностью раздеться перед объективом — в коротком проморолике видно, что она позирует в одних туфлях на высоких каблуках.