Голая и на каблуках: Ирина Шейк снялась в очень откровенном видео
Фото из Instagram Ирины Шейк
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31-летней Ирине Шейк не привыкать раздеваться перед камерой. Тем более супермодель может делать это уверенно, ведь после родов она выглядит безупречно.
На днях Ирина приняла участие в очень откровенной фотосессии для нового альбома известных фотохудожников Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, с которыми давно дружит. Российская модель не постеснялась полностью раздеться перед объективом — в коротком проморолике видно, что она позирует в одних туфлях на высоких каблуках.
Впрочем, интимные части тела Ирина все-таки прикрыла большой книгой, страницы которой украсили в том числе и ее горячие снимки. Новые фотографии Мерта и Маркуса появились и в январском номере итальянской версии журнала Vogue — на его обложке также блистает наша соотечественница.