Голая грудь и крепкий тыл: Ольга Бузова пришла на музыкальную премию в «голом» комбинезоне
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Накануне, 23 сентября, в Crocus City Hall состоялась 5-я реальная Премия Music Box.
В этот вечер по красной дорожке прошлись многие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых были Кристина Орбакайте, Валерия, Полина Гагарина, Нюша, Ани Лорак, Николай Басков, Зара, Катя Лель и другие.
Несмотря на огромное количество знаменитостей, все внимание было приковано к Ольге Бузовой. Певица снова смогла затмить всех, появившись на церемонии в «голом» комбинезоне, показав обнаженную грудь и упругие ягодицы в черных трусах.
В таком смелом наряде Бузова появилась перед многочисленными фотографами, позируя в томных позах, а после получила приз в номинации «На волне».
Пользователи Сети откровенный образ Ольги не оценили, отметив, что это перебор: «Надо было вообще идти голой», «Ужас!При этом идиотское выражение лица...», «Перебор конкретный!!! Не стоило этого делать», «Как то развратненько смотрится», «Мне стыдно за неё!смотреть мерзко».
А как вам наряд певицы?
Фото: instagram.com