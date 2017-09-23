Накануне, 23 сентября, в Crocus City Hall состоялась 5-я реальная Премия Music Box.

В этот вечер по красной дорожке прошлись многие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых были Кристина Орбакайте, Валерия, Полина Гагарина, Нюша, Ани Лорак, Николай Басков, Зара, Катя Лель и другие.

Несмотря на огромное количество знаменитостей, все внимание было приковано к Ольге Бузовой. Певица снова смогла затмить всех, появившись на церемонии в «голом» комбинезоне, показав обнаженную грудь и упругие ягодицы в черных трусах.

В таком смелом наряде Бузова появилась перед многочисленными фотографами, позируя в томных позах, а после получила приз в номинации «На волне».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 23 2017 в 1:50 PDT

Пользователи Сети откровенный образ Ольги не оценили, отметив, что это перебор: «Надо было вообще идти голой», «Ужас!При этом идиотское выражение лица...», «Перебор конкретный!!! Не стоило этого делать», «Как то развратненько смотрится», «Мне стыдно за неё!смотреть мерзко».

А как вам наряд певицы?

Фото: instagram.com