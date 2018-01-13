Скандально известная певица поделилась очередными провокационными снимками.

На свежих снимках, несколько часов назад появившихся в Instagram, Штурм позирует топлес, демонстрируя узор, нанесенный на ее левую грудь хной (мехенди). В качестве накладки на соски певица решила использовать кастаньету. «Мехенди — песня, написанная хной; узорная медитация; идеальное женское украшение тела. Мехенди не только для красоты, но и для привлечения богатства, удачи, а также как защита от всякой нечисти. Именно в традиционных узорах мехенди есть какая-то особая мудрость и сила, не только внешняя красота, но и глубокая символика. Лучший мастер мехенди в Коста-Бланке «наколдовала» мне вот такие узоры. Чтобы вас порадовать!)» — гласит подпись к публикации.

Подписчики Натальи разделились во мнениях: «Наташенька, сходите к мастеру, сделайте ногти у профессионала! Ну это же руки женщины», «В возрасте нужно вести себя целомудреннее, красота же не только в обнажонке», «Вы своё тело видели? ну были бы молодой и красивой, вы в молодости красотой не блестали, а теперь и подавно», «Ужас, когда красиво всегда скажу но не сегодня», «Ну супер!!!!!! пять баллов.! Так держать и не сдаваться!!!!!»

Напомним, в недавнем интервью порталу StarHit Наталья Штурм рассказала, почему в ее блоге так много откровенных фото: «Знаете, я всю жизнь пела, писала книги, интервью всегда были с эротическо-романтическим уклоном. Я снималась на обложках журналов в сексуальных нарядах, и меня неизменно называли секс-символом отечественного шоу-бизнеса. Так что нет ничего нового в обнаженных фотографиях в Инстаграме. Я всегда стремилась показать себя во всей красе».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram