Несколько дней назад Кети Топурия подтвердила слухи о расставании с мужем Львом Гейхманом.

В своем блоге певица написала трогательные слова в адрес супруга, отметив, что хоть они уже давно не вместе, она все равно его очень любит. После этого в Instagram солистки группы «А-Студио» стали все чаще появляться откровенные фото. Так, сегодня она опубликовала новое фото, на котором предстала с оголенной грудью, прикрыв ее длинными волосами.

Несмотря на то, что снимок получился очень горячим, многие подписчики этого не оценили: «Зачем тебе обнаженные фотки», «Ну е моё, тайский транс. А где милашка Кети?», «Раздевайся не раздевайся, а лошадь из девушки не вытащишь». Но нашлись и те, кому образ Кети пришелся по душе: «Богиня», «Шикарно», «Ух ты,русалочка)», «Космическая красавица».

А как вам смелый образ певицы?

Фото: instagram