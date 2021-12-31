«Год быка провожаю в красном платье»: Утяшева показала роскошный образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @liasanutiasheva
Дополнила яркий образ Ляйсан колье-чокером из множества сияющих камней. Наряд получился очень голливудским.
«Как красиво! Вы в этом платье невероятная!», «Потрясающая Ляйсан», «Ляйсан , вы сногсшибательная, с годами все красивее и красивее», «Шикарно выглядите», — поклонники звезды оценили ее выбор.
Под видео в шикарном платье, телеведущая рассказала, что не любит подводить итоги года. «Для кого-то итоги – это список достижений, для меня скорее – выводы. Год был «удивительный», многому меня научил», — подчеркнула Утяшева.
Угощать родных звезда будет собственноручно приготовленными мантами. В готовке принимали участие и ее муж Павел Воля и их двое детей. Трогательным видео, как дочь София раскатывает тесто, гордая мама поделилась в своих сториз.
«Молодец какая, помощница» — хвалит малышку Утяшева. «Я стараюсь!» — отвечает маме София.
Фото: Instagram