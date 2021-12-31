«Год быка провожаю в красном платье»: Утяшева показала роскошный образ

«Как красиво! Вы в этом платье невероятная!», «Потрясающая Ляйсан», «Ляйсан , вы сногсшибательная, с годами все красивее и красивее», «Шикарно выглядите», — поклонники звезды оценили ее выбор.

Под видео в шикарном платье, телеведущая рассказала, что не любит подводить итоги года. «Для кого-то итоги – это список достижений, для меня скорее – выводы. Год был «удивительный», многому меня научил», — подчеркнула Утяшева.