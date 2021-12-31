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«Год быка провожаю в красном платье»: Утяшева показала роскошный образ

Телеведущая и бывшая гимнастка похвасталась идеальным красным платьем в стиле Джессики Рэббит. Звезда продемонстрировала свои округлые бедра и узкую талию.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Телеведущая Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram @liasanutiasheva

Дополнила яркий образ Ляйсан колье-чокером из множества сияющих камней. Наряд получился очень голливудским.

«Как красиво! Вы в этом платье невероятная!», «Потрясающая Ляйсан», «Ляйсан , вы сногсшибательная, с годами все красивее и красивее», «Шикарно выглядите», — поклонники звезды оценили ее выбор.

Под видео в шикарном платье, телеведущая рассказала, что не любит подводить итоги года. «Для кого-то итоги – это список достижений, для меня скорее – выводы. Год был «удивительный», многому меня научил», — подчеркнула Утяшева.

Угощать родных звезда будет собственноручно приготовленными мантами. В готовке принимали участие и ее муж Павел Воля и их двое детей. Трогательным видео, как дочь София раскатывает тесто, гордая мама поделилась в своих сториз.

«Молодец какая, помощница» — хвалит малышку Утяшева. «Я стараюсь!» — отвечает маме София.

Фото: Instagram

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