Гоар Аветисян рассказала об отношениях с мужем-альфонсом после расставания
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Фото: instagram/ goar_avetisyan
В 2022 году стало известно, что Гоар Аветисян развелась со своим вторым мужем Сергеем Григоряном. Они состояли в браке два года и воспитывали общего сына Гаспара.
Причиной для расставание послужило то, что супруг не оказывал Гоар должной поддержки, когда она в ней нуждалась. Напомним, что визажист перенесла несколько операций по удалению лишней кожи, после которых начались осложнения. Врачи говорили о возможном заражении крови и летальном исходе, но Гоар собрала всю волю в кулак и решила справиться со всеми трудностями, во что бы то ни стало.
Все закончилось хорошо, диагноз не подтвердился и женщина пришла в норму. Но тот месяц Гоар описывает, как самый страшный в ее жизни. Ведь попав в тяжелую ситуацию, она не получила ни капли заботы и тепла от самого близкого человека, от собственного мужа.
Прошло время и Сергей снова начал мелькать в stories бьюти-блогера. Подписчики удивились и поинтересовались, почему Гоар продолжает общение с человеком, который бросил ее в трудную минуту. Визажист объяснила, что она поддерживает связь с Сергеем ради их общего сына.
«Очень многие спрашивают, какие отношения у меня с Сергеем и его семьей. Отличные. Он может приходить и навещать Гаспара всегда, когда захочет. Странно, но после расставания он начал чаще проводить время с сыном и при каждой встрече дарит ему машинки», — рассказала Гоар в stories. Она рада, что ее бывший муж проявляет инициативу и желание общаться с малышом.
Фото и видео: Instagram