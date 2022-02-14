Гоар Аветисян рассказала об отношениях с мужем-альфонсом после расставания

В 2022 году стало известно, что Гоар Аветисян развелась со своим вторым мужем Сергеем Григоряном. Они состояли в браке два года и воспитывали общего сына Гаспара.

Причиной для расставание послужило то, что супруг не оказывал Гоар должной поддержки, когда она в ней нуждалась. Напомним, что визажист перенесла несколько операций по удалению лишней кожи, после которых начались осложнения. Врачи говорили о возможном заражении крови и летальном исходе, но Гоар собрала всю волю в кулак и решила справиться со всеми трудностями, во что бы то ни стало.

Все закончилось хорошо, диагноз не подтвердился и женщина пришла в норму. Но тот месяц Гоар описывает, как самый страшный в ее жизни. Ведь попав в тяжелую ситуацию, она не получила ни капли заботы и тепла от самого близкого человека, от собственного мужа.