Гоар Аветисян пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие после родов
Фото: Instagram/ @goar_avetisyan
Совсем недавно Гоар Аветисян порадовала поклонников новостью о рождении сына. Малыш появился на свет в преддверии для рождения блогера, и она назвала это событие «лучшим подарком». Сейчас визажист восстанавливается после родов и честно рассказывает подписчикам обо всех трудностях, которые переживает после появления на свет первенца. Так Аветисян поведала, что испытывает некоторые недомогания: недавно у блогера начала болеть грудная клетка, и Гоар решила пройти медицинское обследование.
Анализ крови показал, что у девушки в четыре раза занижены показатели по железу. Теперь визажист вынуждена соблюдать диету, которая поможет восстановить недостаток важного микроэлемента.
«Ребята, у кого железо - 5, вместо нормы - 20, тот варит себе фасолевый суп», - рассказывает у себя в сторис бьюти-блогер. Прийти в форму Гоар помогает и ее мама, которая тоже взялась готовить для Аветисян полезные блюда.
Визажист Гоар Аветисян прославилась благодаря своему Инстаграм, в который девушка выкладывала фото и видео феноменальных преображений после нанесения макияжа. Аветисян - самоучка и технике нанесения макияжа училась самостоятельно. По признанию самой Гоар, родители не одобряли увлечение дочери и считали ее профессию постыдной и малоприбыльной, но девушка смогла переубедить родственников. Она призналась, что два года красила людей бесплатно, и на протяжении пяти лет работала по 20 часов в сутки, чтобы добиться желаемого. В начале июля Гоар родила первенца от своего второго мужа. имя которого визажист предпочитает не открывать.
Фото и видео: Instagram/@goar_avetisyan
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!