Гоар Аветисян пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие после родов

Анализ крови показал, что у девушки в четыре раза занижены показатели по железу. Теперь визажист вынуждена соблюдать диету, которая поможет восстановить недостаток важного микроэлемента.

«Ребята, у кого железо - 5, вместо нормы - 20, тот варит себе фасолевый суп», - рассказывает у себя в сторис бьюти-блогер. Прийти в форму Гоар помогает и ее мама, которая тоже взялась готовить для Аветисян полезные блюда.