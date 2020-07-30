Гоар Аветисян показала фото с молодой и красивой мамой: «Мы похожи?»

«Не описать словами всю мою любовь и благодарность к этой прекрасной женщине! Моя связь с мамой всегда была очень сильной .... с самого детства она поддерживала все мои начинания , не давала опускать руки никогда , своей верой в меня - она каждый раз придавала мне много-много сил к достижению любой цели 🙏🏻она всегда говорила , что у меня получится ..... и это срабатывало 😍

Она безумно любила музыку и петь - поэтому однажды отдала меня в музыкальную школу за что, я ей безмерно благодарна .... она была преподавателем в школе - и вот уже 8 лет я преподаю макияж .... она всегда любила красиво одеваться и краситься , и это тоже передалось мне ❤️❤️❤️

А ведь и правда говорят , что родители через детей воплощают то, что когда- то не смогли воплотить в себе ..... Все, что у меня есть : мое сердце , душа , воспитание , отношение к людям, любовь к красоте - это все от моей мамы ❤️❤️❤️

А с того момента , как я сама стала мамочкой , связь стала ещё сильнее ❤️❤️❤️ и только сейчас понимаешь, что такой связи как у ребёнка с мамой - нет нигде 🙏🏻 безусловная любовь 24/7 , которая растёт с каждой секундой ❤️❤️❤️

Живи вечно , моя любовь ❤️🙏🏻 я постараюсь сделать все , для вашего с папочкой счастья ❤️🙏🏻

P.s.: мы похожи ?)», — написала она.