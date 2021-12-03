Гоар Аветисян госпитализировали с осложнениями после операции

«Полтора часа наркоза. У меня открылся шов на бедре. Пришлось снова оперировать», — рассказала визажистка подписчикам.

Сейчас Гоар находится в больнице, где приходит в себя после повторной операции.

Напомним, что Гоар Аветисян решила удалить жир хирургическим путем, когда сильно поправилась после появления на свет сына. Она использовала множество способов, чтобы поддержать стройную фигуру, в том числе придерживалась строжайшей диеты. Ранее Гоар рассказала о сделанной операции и пожаловалась на неприятные последствия:

«Когда я уходила на операцию, весила ровно 70 килограммов. А теперь 80! Идея встать на весы была худшей из всех возможных. У меня просто истерика», — заявила она.