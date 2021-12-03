Гоар Аветисян госпитализировали с осложнениями после операции
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Фото: @goar_avetisyan
Гоар Аветисян попала в больницу — осложнения после операции по удалению лишней кожи оказались слишком серьезными, чтобы продолжать восстановление в домашних условиях. Об этом визажистка рассказала своим подписчикам в личном блоге.
Вечером в четверг у нее началось кровотечение — открылся один из швов, и она почувствовала серьезное головокружение. Гоар была вынуждена обратиться в больницу, где ее прооперировали заново.
«Полтора часа наркоза. У меня открылся шов на бедре. Пришлось снова оперировать», — рассказала визажистка подписчикам.
Сейчас Гоар находится в больнице, где приходит в себя после повторной операции.
Напомним, что Гоар Аветисян решила удалить жир хирургическим путем, когда сильно поправилась после появления на свет сына. Она использовала множество способов, чтобы поддержать стройную фигуру, в том числе придерживалась строжайшей диеты. Ранее Гоар рассказала о сделанной операции и пожаловалась на неприятные последствия:
«Когда я уходила на операцию, весила ровно 70 килограммов. А теперь 80! Идея встать на весы была худшей из всех возможных. У меня просто истерика», — заявила она.
Фото: Instagram