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Гоар Аветисян госпитализировали с осложнениями после операции

Недавно звездная визажистка перенесла операцию по удалению лишней кожи, образовавшейся после того, как ей удалось сильно похудеть. Однако все прошло не так гладко, как она надеялась.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гоар Аветисян оказалась в больнице с осложнениями после операции

Фото: @goar_avetisyan

Гоар Аветисян попала в больницу — осложнения после операции по удалению лишней кожи оказались слишком серьезными, чтобы продолжать восстановление в домашних условиях. Об этом визажистка рассказала своим подписчикам в личном блоге.

Вечером в четверг у нее началось кровотечение — открылся один из швов, и она почувствовала серьезное головокружение. Гоар была вынуждена обратиться в больницу, где ее прооперировали заново.

«Полтора часа наркоза. У меня открылся шов на бедре. Пришлось снова оперировать», — рассказала визажистка подписчикам.

Сейчас Гоар находится в больнице, где приходит в себя после повторной операции.

Напомним, что Гоар Аветисян решила удалить жир хирургическим путем, когда сильно поправилась после появления на свет сына. Она использовала множество способов, чтобы поддержать стройную фигуру, в том числе придерживалась строжайшей диеты. Ранее Гоар рассказала о сделанной операции и пожаловалась на неприятные последствия:

«Когда я уходила на операцию, весила ровно 70 килограммов. А теперь 80! Идея встать на весы была худшей из всех возможных. У меня просто истерика», — заявила она.

Фото: Instagram

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